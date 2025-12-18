SSK U20 vann på bortaplan mot Linköping

SSK U20 vann med 7–6 efter straffar

Alexander Hjorth gjorde två mål för SSK U20

Andra förlusten i följd för Linköping

Det blev seger för SSK U20 på bortaplan mot Linköping i svenska cupen, U20 grupp C herr, med 7–6 (3–4, 2–2, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

– En svängig historia som vi förlorade på straffar. Målet inför idag var att det skulle leva till lördag och det gör det. Nu får vi försöka vrida ut allt vi har och se hur långt det räcker, kommenterade Linköpings tränare Jimmy Anderström.

Alexander Hjorth tvåmålsskytt för SSK U20

I första perioden var det Linköping som dominerade. Laget vann perioden med 4–3.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 6–5.

11.36 in i tredje perioden fick Alexander Hjorth utdelning framspelad av Nils Håkansson och William Odelius och kvitterade.

SSK U20 vann straffläggningen efter att Alexander Hjorth satt den avgörande straffen.

SSK U20:s William Odelius stod för tre poäng, varav ett mål.

Linköping ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan SSK U20 ligger på tredje plats.

Nästa motstånd för Linköping är Djurgården. Lagen möts i sista omgången lördag 20 december 15.00 på Hovet.

Linköping–SSK U20 6–7 (4–3, 2–2, 0–1, 0–0, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (2.49) Douglas Paul (Hugo Johansson, Victor Blårand), 1–1 (4.59) James Stenberg (Henry Nicolaysen), 1–2 (5.39) Loke Åkesson (William Odelius, Henry Nicolaysen), 1–3 (12.51) Oscar Lindén (Adrian Norin), 2–3 (14.36) Ossie Liljeblad (Douglas Paul, Hugo Johansson), 3–3 (16.15) Benjamin Jismyr (David Norgren), 4–3 (18.02) Ture Holmér (Oscar Emvall, Axel Bjurman).

Andra perioden: 4–4 (25.54) William Odelius, 4–5 (27.08) Nils Håkansson (Loke Åkesson), 5–5 (37.14) Axel Bjurman (Ture Holmér, Wilhelm Hasselhuhn), 6–5 (37.40) Oscar Emvall.

Tredje perioden: 6–6 (51.36) Alexander Hjorth (Nils Håkansson, William Odelius).

Straffar: 6–7 (65.00) Alexander Hjorth.