SSK U20 segrade mot VIK Hockey U20 i U20 nationell södra

SSK U20-seger med 4–1 mot VIK Hockey U20

SSK U20:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Axel Diberius matchvinnare för SSK U20

SSK U20 vann matchen på hemmaplan mot VIK Hockey U20 i U20 nationell södra på torsdagen. 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) slutade matchen.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen:

– Efter en jämn första period som ändå SSK vinner med 1–0 så tar de över allt spel från period två. Även om vi kvitterar till 1–1 så känns det ändå inte som vi är med i period två. I period tre så fortsätter SSK att vara bättre än oss och vi är aldrig nära att kvittera.

Segern var SSK U20:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Växjö nästa för SSK U20

SSK U20 tog ledningen efter 15 minuters spel genom Ian Petronijevic Lepsa framspelad av Winston Cummings och Henry Nicolaysen.

Efter 9.42 i andra perioden nätade Kian Clementsson Kinn på pass av Svante Uusitalo och Gustav Bryvall och kvitterade för VIK Hockey U20. SSK U20:s Axel Diberius gjorde 2–1 efter 15.44 framspelad av Tim-Kristian Lukkarinen och Alexander Hjorth.

12.06 in i tredje perioden nätade SSK U20:s Ludvig Söderberg på pass av Alexander Dani och Hugo Zetterlund och ökade ledningen. Elie Junior Haddad stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 18 sekunder kvar att spela med assist av Ian Petronijevic Lepsa och Nils Håkansson.

SSK U20:s nya tabellposition är andra plats medan VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. VIK Västerås HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Södertälje SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 17 januari spelar SSK U20 borta mot Växjö 13.45 och VIK Hockey U20 mot Frölunda borta 16.30 i Frölundaborg.

SSK U20–VIK Hockey U20 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (15.42) Ian Petronijevic Lepsa (Winston Cummings, Henry Nicolaysen).

Andra perioden: 1–1 (29.42) Kian Clementsson Kinn (Svante Uusitalo, Gustav Bryvall), 2–1 (35.44) Axel Diberius (Tim-Kristian Lukkarinen, Alexander Hjorth).

Tredje perioden: 3–1 (52.06) Ludvig Söderberg (Alexander Dani, Hugo Zetterlund), 4–1 (59.42) Elie Junior Haddad (Ian Petronijevic Lepsa, Nils Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 3-1-1

VIK Hockey U20: 1-1-3

Nästa match:

SSK U20: Växjö Lakers HC, borta, 17 januari 13.45

VIK Hockey U20: Frölunda, borta, 17 januari 16.30