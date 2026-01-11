SSK U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Rögle

SSK U18 segrade – 3–2 mot Rögle

Oscar Lindén med två mål för SSK U18

Växjö nästa motståndare för Rögle

SSK U18 vann matchen borta mot Rögle i U18 Nationell södra herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SSK U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).

Rögle tog ledningen efter elva minuters spel genom Viktor Almtorp efter pass från Melwin Högman. SSK U18 kvitterade till 1–1 efter 12.59 när Oscar Lindén fick träff med assist av Simon Nordberg.

Efter 9.25 i andra perioden nätade Nicolai Malm på pass av Leo Papista och Isak Bjorland och gav Rögle ledningen. SSK U18:s Mille Forslund gjorde 2–2 efter 19.48 framspelad av Loke Åkesson och Alvin Wretling.

14.37 in i tredje perioden satte Oscar Lindén pucken på nytt på pass av Simon Nordberg och avgjorde matchen. Lindén fullbordade därmed lagets vändning.

När lagen möttes senast, för två år sedan, slutade det med seger för SSK U18 med 3–2.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Scaniarinken.

Torsdag 15 januari 19.00 spelar Rögle borta mot Växjö. SSK U18 möter Färjestad borta i Löfbergs Ice Arena lördag 17 januari 17.15.

Rögle–SSK U18 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (11.02) Viktor Almtorp (Melwin Högman), 1–1 (12.59) Oscar Lindén (Simon Nordberg).

Andra perioden: 2–1 (29.25) Nicolai Malm (Leo Papista, Isak Bjorland), 2–2 (39.48) Mille Forslund (Loke Åkesson, Alvin Wretling).

Tredje perioden: 2–3 (54.37) Oscar Lindén (Simon Nordberg).

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, borta, 15 januari 19.00

SSK U18: Färjestads BK, borta, 17 januari 17.15