SSK säkrade seger mot AIK

SSK vann med 6–2 mot AIK

Adam Hesselvall matchvinnare för SSK

Andra raka förlusten för AIK

SSK vann mötet i hockeyallsvenskan på bortaplan mot AIK, med 6–2 (2–1, 3–1, 1–0).

AIK–SSK – mål för mål

SSK tog ledningen i början av första perioden genom William Wiå.

AIK gjorde 1–1 genom Ludwig Blomstrand efter 9.33.

SSK tog ledningen på nytt genom Carter Ashton efter 13.45 i matchen.

SSK tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–3 efter 8.34 genom Adam Hesselvall och gick upp till 1–4 innan AIK svarade.

I periodpausen hade SSK ledningen med 2–5.

2.48 in i tredje perioden satte Filip Engarås pucken framspelad av Adam Hesselvall och Daniel Norbe och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

SSK:s Filip Engarås stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att AIK ligger kvar på femte plats i tabellen och SSK på nionde plats. Så sent som den 4 december låg SSK på 13:e plats i tabellen.

I nästa match möter AIK Bik Karlskoga borta och SSK möter Oskarshamn hemma. Båda matcherna spelas måndag 29 december 19.00.

AIK–SSK 2–6 (1–2, 1–3, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (1.44) William Wiå (Filip Windlert, Patrik Zackrisson), 1–1 (9.33) Ludwig Blomstrand (Simon Åkerström, Oscar Nord), 1–2 (13.45) Carter Ashton (Filip Engarås).

Andra perioden: 1–3 (28.34) Adam Hesselvall (Carter Ashton, Filip Engarås), 1–4 (32.36) Niklas Arell (William Wiå, Karl Sterner), 2–4 (32.54) Oskar Magnusson (Oscar Nord, Alfred Barklund), 2–5 (34.40) Patrik Zackrisson (Henrik Eriksson).

Tredje perioden: 2–6 (42.48) Filip Engarås (Adam Hesselvall, Daniel Norbe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-1-2

SSK: 3-0-2

Nästa match:

AIK: BIK Karlskoga, borta, 29 december 19.00

SSK: IK Oskarshamn, hemma, 29 december 19.00