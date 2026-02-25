Sollentuna vann på bortaplan mot Norrtälje

Seger för Sollentuna med 5–1 mot Norrtälje

Simon Boman matchvinnare för Sollentuna

Andra raka nederlaget för Norrtälje

Sollentuna besegrade Norrtälje på bortaplan i onsdagens möte i hockeyettan norra. 1–5 (0–0, 1–2, 0–3) slutade matchen.

Norrtälje–Sollentuna – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Sollentuna startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Andreas Ekström och Simon Boman innan Norrtälje svarade och gjorde 2–1 genom Vladimir Chetverikov.

Även i tredje perioden var det Sollentuna som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Erik Wiberg, Ture Edvardsson och Nicklas Berglund.

Fredag 27 februari 19.00 spelar Norrtälje hemma mot Sundsvall. Sollentuna möter Wings Arlanda borta i Pinbackshallen söndag 1 mars 16.00.

Norrtälje–Sollentuna 1–5 (0–0, 1–2, 0–3)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Andra perioden: 0–1 (23.29) Andreas Ekström (Ture Edvardsson, Pelle Ringström), 0–2 (27.19) Simon Boman (Tristan Magnusson, Sebastian Tamm), 1–2 (35.28) Vladimir Chetverikov (Gabriel Wiita-Adamsson, Linus Sjölund).

Tredje perioden: 1–3 (48.27) Erik Wiberg (Karl Strömberg), 1–4 (55.06) Ture Edvardsson (Filip Möllerstedt), 1–5 (57.56) Nicklas Berglund (Isac Crozzoli, Hannes Ersmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-0-4

Sollentuna: 2-0-3

Nästa match:

Norrtälje: IF Sundsvall Hockey, hemma, 27 februari 19.00

Sollentuna: Wings HC Arlanda, borta, 1 mars 16.00