Sollentuna höll nollan och vann mot Kalix

  • Sollentuna vann med 2–0 mot Kalix

  • Tristan Magnusson matchvinnare för Sollentuna

  • Andra raka segern för Sollentuna

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Sollentuna vann på bortaplan mot Kalix i hockeyettan norra. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Lindlöven nästa för Sollentuna

Den första perioden slutade 0–0.

5.40 in i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0 genom Tristan Magnusson på passning från Lukas Paulsson och Lucas Eriksson.

1.19 in i tredje perioden satte Lucas Eriksson pucken på pass av Andreas Ekström och Erik Stenbacka och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Kalix med 15–10 och Sollentuna med 21–16 i målskillnad.

Kalix tar sig an Borlänge i nästa match borta lördag 7 februari 16.00. Sollentuna möter Lindlöven borta onsdag 4 februari 19.00.

Kalix–Sollentuna 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Andra perioden: 0–1 (25.40) Tristan Magnusson (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson).

Tredje perioden: 0–2 (41.19) Lucas Eriksson (Andreas Ekström, Erik Stenbacka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

Kalix: Borlänge HF, borta, 7 februari 16.00

Sollentuna: Lindlövens IF, borta, 4 februari 19.00

