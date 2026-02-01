Sollentuna höll nollan och vann mot Kalix

Sollentuna vann med 2–0 mot Kalix

Tristan Magnusson matchvinnare för Sollentuna

Andra raka segern för Sollentuna

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Sollentuna vann på bortaplan mot Kalix i hockeyettan norra. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Lindlöven nästa för Sollentuna

Den första perioden slutade 0–0.

5.40 in i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0 genom Tristan Magnusson på passning från Lukas Paulsson och Lucas Eriksson.

1.19 in i tredje perioden satte Lucas Eriksson pucken på pass av Andreas Ekström och Erik Stenbacka och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Kalix med 15–10 och Sollentuna med 21–16 i målskillnad.

Kalix tar sig an Borlänge i nästa match borta lördag 7 februari 16.00. Sollentuna möter Lindlöven borta onsdag 4 februari 19.00.

Kalix–Sollentuna 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Andra perioden: 0–1 (25.40) Tristan Magnusson (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson).

Tredje perioden: 0–2 (41.19) Lucas Eriksson (Andreas Ekström, Erik Stenbacka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

Kalix: Borlänge HF, borta, 7 februari 16.00

Sollentuna: Lindlövens IF, borta, 4 februari 19.00