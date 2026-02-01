Sollentuna höll nollan och vann mot Kalix
- Sollentuna vann med 2–0 mot Kalix
- Tristan Magnusson matchvinnare för Sollentuna
- Andra raka segern för Sollentuna
Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Sollentuna vann på bortaplan mot Kalix i hockeyettan norra. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).
Lindlöven nästa för Sollentuna
Den första perioden slutade 0–0.
5.40 in i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0 genom Tristan Magnusson på passning från Lukas Paulsson och Lucas Eriksson.
1.19 in i tredje perioden satte Lucas Eriksson pucken på pass av Andreas Ekström och Erik Stenbacka och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.
Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Kalix med 15–10 och Sollentuna med 21–16 i målskillnad.
Kalix tar sig an Borlänge i nästa match borta lördag 7 februari 16.00. Sollentuna möter Lindlöven borta onsdag 4 februari 19.00.
Kalix–Sollentuna 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
Hockeyettan norra, Part Arena
Andra perioden: 0–1 (25.40) Tristan Magnusson (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson).
Tredje perioden: 0–2 (41.19) Lucas Eriksson (Andreas Ekström, Erik Stenbacka).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kalix: 3-0-2
Sollentuna: 3-1-1
Nästa match:
Kalix: Borlänge HF, borta, 7 februari 16.00
Sollentuna: Lindlövens IF, borta, 4 februari 19.00
Den här artikeln handlar om: