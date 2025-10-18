Sollentuna avgjorde i förlängningen mot Kiruna
Följ HockeySverige på
Google news
- Sollentuna vann med 4–3 efter förlängning
- Sollentunas Erik Andersson tvåmålsskytt
- Oliver Kempainen avgjorde för Sollentuna
Matchen mellan hemmalaget Sollentuna och gästande Kiruna i hockeyettan norra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Sollentuna avgöra till 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0). Matchhjälte blev Oliver Kempainen, som gjorde det avgörande målet 18 sekunder in i förlängningen.
Erik Andersson tvåmålsskytt för Sollentuna
Kiruna tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt tre minuter. Kiruna ökade ledningen till 0–3 genom Svante Koivuniemi efter 2.40 i andra perioden.
Sollentuna reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Erik Andersson och Ture Edvardsson i andra perioden. Efter 18 sekunder i tredje perioden kvitterade laget återigen genom Erik Andersson framspelad av Rasmus Larsson och Tristan Magnusson. Matchvinnare för hemmalaget Sollentuna 18 sekunder in i förlängningen blev Oliver Kempainen med det avgörande 4–3-målet.
Det här var Sollentunas andra uddamålsseger den här säsongen.
För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Kiruna är på 15:e plats.
Sollentuna tar sig an Kalix i nästa match hemma söndag 19 oktober 15.00. Kiruna möter Strömsbro hemma lördag 25 oktober 15.00.
Sollentuna–Kiruna 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0)
Hockeyettan norra
Första perioden: 0–1 (0.20) Ludvig Warg (Philip Kemi, Hampus Hagström), 0–2 (3.07) Robert Ossipov (Olle Söderlund).
Andra perioden: 0–3 (22.40) Svante Koivuniemi (Jacob Hansson-Geidon, Ludvig Warg), 1–3 (23.53) Erik Andersson (Karl Strömberg, Lukas Paulsson), 2–3 (34.18) Ture Edvardsson (Sebastian Tamm, Lukas Paulsson).
Tredje perioden: 3–3 (40.18) Erik Andersson (Rasmus Larsson, Tristan Magnusson).
Förlängning: 4–3 (60.18) Oliver Kempainen (Lucas Eriksson, Ture Edvardsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sollentuna: 2-0-3
Kiruna: 1-1-3
Nästa match:
Sollentuna: Kalix HC, hemma, 19 oktober
Kiruna: Strömsbro IF, hemma, 25 oktober
Den här artikeln handlar om: