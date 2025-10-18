Sollentuna avgjorde i förlängningen mot Kiruna

Sollentuna vann med 4–3 efter förlängning

Sollentunas Erik Andersson tvåmålsskytt

Oliver Kempainen avgjorde för Sollentuna

Matchen mellan hemmalaget Sollentuna och gästande Kiruna i hockeyettan norra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Sollentuna avgöra till 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0). Matchhjälte blev Oliver Kempainen, som gjorde det avgörande målet 18 sekunder in i förlängningen.

Erik Andersson tvåmålsskytt för Sollentuna

Kiruna tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt tre minuter. Kiruna ökade ledningen till 0–3 genom Svante Koivuniemi efter 2.40 i andra perioden.

Sollentuna reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Erik Andersson och Ture Edvardsson i andra perioden. Efter 18 sekunder i tredje perioden kvitterade laget återigen genom Erik Andersson framspelad av Rasmus Larsson och Tristan Magnusson. Matchvinnare för hemmalaget Sollentuna 18 sekunder in i förlängningen blev Oliver Kempainen med det avgörande 4–3-målet.

Det här var Sollentunas andra uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Kiruna är på 15:e plats.

Sollentuna tar sig an Kalix i nästa match hemma söndag 19 oktober 15.00. Kiruna möter Strömsbro hemma lördag 25 oktober 15.00.

Sollentuna–Kiruna 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (0.20) Ludvig Warg (Philip Kemi, Hampus Hagström), 0–2 (3.07) Robert Ossipov (Olle Söderlund).

Andra perioden: 0–3 (22.40) Svante Koivuniemi (Jacob Hansson-Geidon, Ludvig Warg), 1–3 (23.53) Erik Andersson (Karl Strömberg, Lukas Paulsson), 2–3 (34.18) Ture Edvardsson (Sebastian Tamm, Lukas Paulsson).

Tredje perioden: 3–3 (40.18) Erik Andersson (Rasmus Larsson, Tristan Magnusson).

Förlängning: 4–3 (60.18) Oliver Kempainen (Lucas Eriksson, Ture Edvardsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Kiruna: 1-1-3

Nästa match:

Sollentuna: Kalix HC, hemma, 19 oktober

Kiruna: Strömsbro IF, hemma, 25 oktober