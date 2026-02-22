Sollefteå U18 vann toppmötet hemma mot Svedjeholmen/KB65 U18

Sollefteå U18 segrade – 3–2 efter förlängning

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Adrian Björkqvist avgjorde för Sollefteå U18

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 norra B fortsättning herr under söndagen när Sollefteå U18 tog emot tredjeplacerade Svedjeholmen/KB65 U18. Sollefteå U18 vann matchen med 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Adrian Björkqvist blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 2.02 in i förlängningen.

I och med detta har Sollefteå U18 hela elva raka segrar i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Svedjeholmen/KB65 U18 nästa för Sollefteå U18

Sollefteå U18 tog ledningen efter 18 minuters spel genom Lukas Dahlberg på pass av Totti Örnebjörk.

Ville Holmgren kvitterade för Svedjeholmen/KB65 U18 efter 2.47 in i andra perioden. Efter 7.24 i andra perioden nätade Max Kjellsson och gav Sollefteå U18 ledningen.

16.00 in i tredje perioden nätade Svedjeholmen/KB65 U18:s Liam Bäckman framspelad av Nils Seläng och kvitterade.

Stor matchhjälte för Sollefteå U18 2.02 in i förlängningen blev Adrian Björkqvist med det avgörande målet i förlängningen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sollefteå U18 på andra plats och Svedjeholmen/KB65 U18 på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möts lagen igen i O-Rinken, tisdag 24 februari 19.45.

Sollefteå U18–Svedjeholmen/KB65 U18 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (18.06) Lukas Dahlberg (Totti Örnebjörk).

Andra perioden: 1–1 (22.47) Ville Holmgren, 2–1 (27.24) Max Kjellsson.

Tredje perioden: 2–2 (56.00) Liam Bäckman (Nils Seläng).

Förlängning: 3–2 (62.02) Adrian Björkqvist (Lukas Dahlberg, Max Kjellsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

Svedjeholmen/KB65 U18: 1-1-3

Nästa match:

Sollefteå U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 24 februari 19.45

Svedjeholmen/KB65 U18: Sollefteå HK, hemma, 24 februari 19.45