Söder Jonsson bakom Lycksele SK U18:s vändning mot Sunderby SK U18

Lycksele SK U18 segrade – 4–3 mot Sunderby SK U18

Bror Söder Jonsson med två mål för Lycksele SK U18

Andra raka segern för Lycksele SK U18

Inför sista perioden var Sunderby SK U18 i ledningen med 3–2 i Sunderby Ishall. Men i tredje perioden kvitterade Bror Söder Jonsson och sen avgjorde samme Bror Söder Jonsson för Lycksele SK U18. Till slut blev det 3–4 i matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Bror Söder Jonsson gjorde två mål för Lycksele SK U18

Lycksele SK U18 tog ledningen i första perioden genom Emmett Lindberg.

Därefter fixade Sunderby SK U18:s Neo Stålnacke och Elliot Rannestam att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Efter 19.44 i andra perioden nätade Wilmer Wännberg framspelad av Eliaz Stenvall Holmlund och Axel Bygden och kvitterade för Lycksele SK U18. Sunderby SK U18 tog ledningen på nytt i slutsekunderna av perioden genom Arn Haraldsson framspelad av Viktor Afzelius och Alex Karlsson.

5.27 in i tredje perioden satte Bror Söder Jonsson pucken på pass av Eliaz Stenvall Holmlund och Arvid Sundström och kvitterade. Efter 7.24 nätade Bror Söder Jonsson återigen framspelad av Wilmer Wännberg och Eliaz Stenvall Holmlund och avgjorde matchen.

Lycksele SK U18:s Eliaz Stenvall Holmlund hade fyra assists.

Sunderby SK U18 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Lycksele SK U18 ligger på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Sunderby SK U18 och Lycksele SK U18 den här säsongen. Sunderby SK div 1 vann de två första mötena. Lycksele SK vann senast lagen möttes.

Torsdag 19 februari 19.30 spelar Sunderby SK U18 hemma mot Haparanda. Lycksele SK U18 möter Kalix U18 hemma i Swoosh Arena lördag 21 februari 15.00.

Sunderby SK U18–Lycksele SK U18 3–4 (2–1, 1–1, 0–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (9.33) Emmett Lindberg (Eliaz Stenvall Holmlund, Arvid Sundström), 1–1 (14.23) Elliot Rannestam (Gabriel Hollberg, Jacob Forsström), 2–1 (19.32) Neo Stålnacke.

Andra perioden: 2–2 (39.44) Wilmer Wännberg (Eliaz Stenvall Holmlund, Axel Bygden), 3–2 (39.57) Arn Haraldsson (Viktor Afzelius, Alex Karlsson).

Tredje perioden: 3–3 (45.27) Bror Söder Jonsson (Eliaz Stenvall Holmlund, Arvid Sundström), 3–4 (47.24) Bror Söder Jonsson (Wilmer Wännberg, Eliaz Stenvall Holmlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 2-1-2

Lycksele SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby SK U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 19 februari 19.30

Lycksele SK U18: Kalix HC, hemma, 21 februari 15.00