Bra start för Djurgården mot Brynäs

Djurgården har tagit kommandot mot Brynäs i kvartsfinalen i U20-SM, efter seger borta med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) i första matchen.

– Tajt match och jag är nöjd med många saker. Det enda vi saknar är målen, tyckte Brynäs tränare Victor Grönberg.

Djurgården tog därmed sjätte raka seger mot just Brynäs.

Brynäs–Djurgården – mål för mål

Marcus Nordmark gjorde 1–0 till Djurgården efter nio minuters spel efter pass från Leon Gerber.

Efter 12.09 i andra perioden slog Max Lind till på pass av Viggo Björck och Theo Stockselius och gjorde 0–2.

Hampus Zirath gjorde också 0–3 efter förarbete från Isak Jakobsson efter 18.10 i tredje perioden.

Nästa match spelas på torsdag 18.30.

Brynäs–Djurgården 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (9.36) Marcus Nordmark (Leon Gerber).

Andra perioden: 0–2 (32.09) Max Lind (Viggo Björck, Theo Stockselius).

Tredje perioden: 0–3 (58.10) Hampus Zirath (Isak Jakobsson).

Ställning i serien: Brynäs–Djurgården 0–1

26 mars, 18.30, Brynäs–Djurgården