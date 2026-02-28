Slutspelsplatsen säkrad för Halmstad efter seger mot Tranås

Halmstad segrade – 7–6 efter förlängning

Oscar Johnsson matchvinnare för Halmstad

Tredje raka segern för Halmstad

Tack vare segern på bortaplan mot Tranås, 7–6 (2–1, 3–4, 1–1, 1–0) efter förlängning, har Halmstad säkrat slutspelsplatsen i hockeyettan södra i dag.

Oscar Johnsson stod för Halmstads avgörande mål 3.22 in i förlängningen.

Tranås–Halmstad – mål för mål

Halmstad spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Tranås hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 5–5.

10.59 in i tredje perioden satte Axl Johansson pucken återigen framspelad av Karl Jonsson och Ludwig Svensson Träff och gav laget ledningen. Halmstad kvitterade till 6–6 med tre sekunder kvar att spela genom Melker Iversen med assist av Oscar Johnsson.

Stor matchhjälte för Halmstad 3.22 in i förlängningen blev Oscar Johnsson med det avgörande förlängningsmålet.

Oscar Johnsson gjorde två mål för Halmstad och spelade fram till ett mål och Viktor Bernhardtz hade tre assists. Pontus Eklöf hade tre assists för Tranås och Axl Johansson gjorde två mål och totalt tre poäng.

Resultaten i sista omgången betyder att Tranås slutar på fjärde plats i tabellen och Halmstad på sjätte plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

När lagen möttes senast vann Tranås med 4–3 efter förlängning .

Tranås–Halmstad 6–7 (1–2, 4–3, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (0.53) Bradey Johnson (Viktor Nilsson-Westlund, Pontus Eklöf), 1–1 (8.20) Elias Dynell (Alexander Klarin, Alexander Artursson), 1–2 (12.58) Tom Johansson (Viktor Bernhardtz, Tim Bothén).

Andra perioden: 2–2 (22.12) Axl Johansson (Kalvyn Watson, Bradey Johnson), 3–2 (24.49) Lucas Frank (Markus Ruuskanen, Axl Johansson), 3–3 (26.39) Oscar Johnsson (Victor Gagic, Alexander Klarin), 4–3 (28.39) Lukas Isaksson (Pontus Eklöf, Alexander Ternblad), 4–4 (32.00) Anton Berglund (Melker Iversen), 4–5 (33.14) Anton Berglund (Viktor Bernhardtz, Andreas Andersson), 5–5 (35.05) Petter Eklöf (Alexander Ternblad, Pontus Eklöf).

Tredje perioden: 6–5 (50.59) Axl Johansson (Karl Jonsson, Ludwig Svensson Träff), 6–6 (59.57) Melker Iversen (Oscar Johnsson).

Förlängning: 6–7 (63.22) Oscar Johnsson (Viktor Bernhardtz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-1-0

Halmstad: 3-1-1