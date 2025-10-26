Skrällseger när Modo Hockey U20 besegrade Brynäs

Modo Hockey U20 segrade – 5–3 mot Brynäs

Modo Hockey U20:s Malcom Gästrin tvåmålsskytt

Erik Häggblad matchvinnare för Modo Hockey U20

Bottenlaget Modo Hockey U20 överraskade i U20 nationell norra när laget besegrade serieledande Brynäs på hemmaplan i Hägglunds Arena. Matchen slutade 5–3 (1–1, 3–1, 1–1). Modo Hockey U20 hade före söndagens match fyra förluster i rad.

Första perioden var jämn. Modo Hockey U20 inledde bäst och tog ledningen genom Malcom Gästrin efter 13.44, men Brynäs kvitterade genom Cedrik Johansson bara en minut senare. Modo Hockey U20 stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 0.34.

Brynäs reducerade dock till 4–2 genom Leo Sundqvist efter 12.50 av perioden. Brynäs gjorde 4–3 genom Theo Östberg efter 14.37 av matchen.

Modo Hockey U20 kunde dock avgöra till 5–3 med 4.26 kvar av matchen genom Felix Wassberg.

Felix Wassberg gjorde ett mål för Modo Hockey U20 och spelade dessutom fram till två mål.

Modo Hockey U20 har en seger och fyra förluster och 9–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brynäs har tre vinster och två förluster och 18–10 i målskillnad.

Det här betyder att Modo Hockey U20 ligger på nionde plats i tabellen och att Brynäs fortfarande leder serien, två poäng före Mora. Modo Hockey U20 har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 7 oktober låg laget på femte plats.

När lagen senast möttes vann Brynäs IF med 3–1.

I nästa match möter Modo Hockey U20 Djurgården borta på lördag 1 november 12.00. Brynäs möter Timrå U20 fredag 31 oktober 18.00 borta.

Modo Hockey U20–Brynäs 5–3 (1–1, 3–1, 1–1)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (13.44) Malcom Gästrin (Alfons Öberg), 1–1 (14.06) Cedrik Johansson (Victor Raftheim Hedin, Sigge Holmgren).

Andra perioden: 2–1 (24.13) Gordon Palmgren (Felix Wassberg, Sebastian Peter), 3–1 (24.33) Malcom Gästrin (Gustav Dahlin), 4–1 (24.47) Erik Häggblad (Felix Wassberg, Kalle Byström), 4–2 (32.50) Leo Sundqvist (Gustav Hillström, Hugo Engelaar).

Tredje perioden: 4–3 (54.37) Theo Östberg (Carl-Wilhelm Brismo), 5–3 (55.34) Felix Wassberg (Viggo Lundström, Kalle Byström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 1-0-4

Brynäs: 3-1-1

Nästa match:

Modo Hockey U20: Djurgårdens IF, borta, 1 november

Brynäs: Timrå, borta, 31 oktober