Skräll när NY Rangers besegrade Carolina

Seger för NY Rangers med 4–2 mot Carolina

Vincent Trocheck matchvinnare för NY Rangers

Andra raka segern för NY Rangers

Bottenlaget NY Rangers stod för en överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Carolina på bortaplan i PNC Arena. Matchen slutade 2–4 (0–1, 1–1, 1–2).

Boston nästa för NY Rangers

NY Rangers tog ledningen efter 16 minuter genom Noah Laba efter förarbete från Taylor Raddysh och Matthew Robertson.

Efter 5.04 i andra perioden nätade Shayne Gostisbehere framspelad av Sebastian Aho och Nikolaj Ehlers och kvitterade för Carolina.

NY Rangers Artemij Panarin gjorde 1–2 efter 18.56 på pass av Adam Fox och JT Miller.

NY Rangers utökade ledningen genom Vincent Trocheck efter 44 sekunder i tredje perioden.

Carolina reducerade dock till 2–3 genom Seth Jarvis efter 10.48 av perioden.

NY Rangers kunde dock avgöra till 2–4 med 1.43 kvar av matchen genom Will Cuylle.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Carolina med 13–16 och NY Rangers med 14–16 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Carolina Hurricanes med 3–0.

Fredag 28 november spelar Carolina hemma mot Winnipeg 23.00 och NY Rangers mot Boston borta 19.00 i TD Garden.

Carolina–NY Rangers 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (16.53) Noah Laba (Taylor Raddysh, Matthew Robertson).

Andra perioden: 1–1 (25.04) Shayne Gostisbehere (Sebastian Aho, Nikolaj Ehlers), 1–2 (38.56) Artemij Panarin (Adam Fox, JT Miller).

Tredje perioden: 1–3 (40.44) Vincent Trocheck (Artemij Panarin, Mika Zibanejad), 2–3 (50.48) Seth Jarvis (Shayne Gostisbehere, Sebastian Aho), 2–4 (58.17) Will Cuylle.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-1-2

NY Rangers: 2-0-3

Nästa match:

Carolina: Winnipeg Jets, hemma, 28 november

NY Rangers: Boston Bruins, borta, 28 november