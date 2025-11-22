Skräll när Björklöven besegrade Mora

Björklöven segrade – 5–4 mot Mora

Jacob Söderberg-Nelson matchvinnare för Björklöven

Björklövens femte seger för säsongen

Bottenlaget Björklöven stod för en överraskning i U20 nationell norra när laget besegrade serieledande Mora på hemmaplan. Matchen slutade 5–4 (1–0, 3–1, 1–3).

Jacob Söderberg-Nelson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål med bara 17 sekunder kvar av slutperioden.

Leksand nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter 15 minuters spel genom Philip Hemmyr efter förarbete från Filip Nygren.

Björklöven hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 1.35 genom Joakim Engholm och gick upp till 3–0 innan Mora svarade.

I periodpausen hade Björklöven ledningen med 4–1.

Mora reducerade och kvitterade till 4–4 med knappt fem minuter kvar att spela.

Björklöven kunde dock avgöra till 5–4 med 17 sekunder kvar av matchen genom Jacob Söderberg-Nelson.

Jacob Söderberg-Nelson och Philip Hemmyr gjorde två mål och två assist var för Björklöven.

Björklöven har två segrar och tre förluster och 13–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har fyra vinster och en förlust och 22–16 i målskillnad. Det här var Björklövens tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Mora ligger på andra plats i tabellen och Björklöven är på tionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Mora med 4–3 efter förlängning .

Björklöven tar sig an Leksand i nästa match hemma söndag 23 november 12.00. Mora möter samma dag 16.00 Modo Hockey U20 borta.

Björklöven–Mora 5–4 (1–0, 3–1, 1–3)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (15.35) Philip Hemmyr (Filip Nygren).

Andra perioden: 2–0 (21.35) Joakim Engholm (Philip Hemmyr, Jacob Söderberg-Nelson), 3–0 (26.35) Jacob Söderberg-Nelson (Joakim Engholm, Philip Hemmyr), 3–1 (37.37) Romeo Edvardsen Sörensen (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen), 4–1 (39.22) Philip Hemmyr (Jacob Söderberg-Nelson).

Tredje perioden: 4–2 (45.46) Simon Schmid (Albin Dahlqvist, Oliwer Karlsson), 4–3 (48.03) Tim Thomsson, 4–4 (55.57) Simon Ramberg (Andreas Pettersen, Colin Wetterberg), 5–4 (59.43) Jacob Söderberg-Nelson (Måns Ågren, Jon Nordqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Mora: 4-0-1

Nästa match:

Björklöven: Leksand, hemma, 23 november

Mora: Modo Hockey, borta, 23 november