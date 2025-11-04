Skövde HC avgjorde i förlängningen mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Skövde HC vann med 5–4 efter förlängning

Anton Pirinen tvåmålsskytt för Skövde HC

Ulricehamns IF/Nittorps IK:s andra raka förlust

Det blev en riktigt tajt match när Skövde HC tog emot Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 division 1 B syd herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (1–0, 0–2, 3–2, 1–0). Anton Pirinen blev matchhjälte för Skövde HC med sitt mål i förlängningen.

Vidar Erlingsson gjorde 1–0 till Skövde HC efter 14.13 framspelad av Lukas Johannesson och Gustav Hultman. Moltas Bjelke Josefsson och William Berggren låg sen bakom vändningen till 1–2 för Ulricehamns IF/Nittorps IK. Ulricehamns IF/Nittorps IK utökade ledningen genom Moltas Bjelke Josefsson som gjorde sitt andra mål efter 31 sekunder i tredje perioden.

Skövde HC gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–3 till ledning med 4–3 inom bara 5.23.

Ulricehamns IF/Nittorps IK kvitterade till 4–4 genom Victor Björnqvist med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.52 kvar att spela. Stor matchhjälte för Skövde HC 2.34 in i förlängningen blev Anton Pirinen med det avgörande förlängningsmålet.

Moltas Bjelke Josefsson gjorde två mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK och spelade fram till ett mål.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Skövde HC med 19–17 och Ulricehamns IF/Nittorps IK med 21–23 i målskillnad. Det här var Skövde HC:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ulricehamns IF/Nittorps IK:s andra uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Skövde HC på femte plats i tabellen medan Ulricehamns IF/Nittorps IK är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ulricehamns IF/Nittorps IK vunnit.

På lördag 8 november 14.00 spelar Skövde HC hemma mot Vänersborg och Ulricehamns IF/Nittorps IK borta mot Grästorp.

Skövde HC–Ulricehamns IF/Nittorps IK 5–4 (1–0, 0–2, 3–2, 1–0)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Första perioden: 1–0 (14.13) Vidar Erlingsson (Lukas Johannesson, Gustav Hultman).

Andra perioden: 1–1 (30.29) William Berggren, 1–2 (36.35) Moltas Bjelke Josefsson (Victor Björnqvist, Ludwig Holmgren).

Tredje perioden: 1–3 (40.31) Moltas Bjelke Josefsson (Ludwig Holmgren), 2–3 (42.23) William Magnusson (Lukas Johannesson), 3–3 (46.08) Anton Pirinen (Vilmer Staaff Ekman, Leo Brunstedt), 4–3 (47.46) Henrik Szwengier, 4–4 (58.08) Victor Björnqvist (Moltas Bjelke Josefsson, Matheo Rydén).

Förlängning: 5–4 (62.34) Anton Pirinen (Wilmer Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-0-3

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-1-2

Nästa match:

Skövde HC: Vänersborgs HC, hemma, 8 november

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Grästorps IK, borta, 8 november