Skön start för Växjö – segrade mot Brynäs

Växjö vann med 6–2 mot Brynäs

Morgan Anderberg avgjorde för Växjö

Fem mål för Växjö utan svar

Växjö har greppet om matchserien mot Brynäs i SM-kvartsfinalen, efter seger på hemmaplan med 6–2 (1–0, 0–1, 5–1) i första matchen.

Växjö–Brynäs – mål för mål

Växjö tog ledningen efter 7.19 genom Karl Henriksson efter pass från Hugo Gustafsson och Petter Granberg.

Brynäs kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av andra perioden när Johan Larsson hittade rätt efter förarbete från Kieffer Bellows och Lucas Pettersson.

Växjö förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 5–1 och matchen med 6–2.

Nästa match spelas i Vida Arena på torsdag 19.00.

Växjö–Brynäs 6–2 (1–0, 0–1, 5–1)

SM-kvartsfinalen, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (7.19) Karl Henriksson (Hugo Gustafsson, Petter Granberg).

Andra perioden: 1–1 (39.59) Johan Larsson (Kieffer Bellows, Lucas Pettersson).

Tredje perioden: 2–1 (45.17) Reid Gardiner (Lucas Elvenes, Joel Persson), 3–1 (47.45) Morgan Anderberg (Leo Sahlin Wallenius, Dylan Mclaughlin), 4–1 (48.34) Lucas Elvenes (Manuel Ågren), 5–1 (52.38) Dennis Rasmussen (Joel Persson, Brian Cooper), 6–1 (52.53) Hugo Gustafsson (Karl Henriksson), 6–2 (55.32) Johannes Kinnvall.

Ställning i serien: Växjö–Brynäs 1–0

26 mars, 19.00, Växjö–Brynäs, i Vida Arena