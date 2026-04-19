Skön start för Philadelphia – segrade mot Pittsburgh

Seger för Philadelphia med 3–2 mot Pittsburgh

Philadelphia har tagit ett grepp mot Pittsburgh, efter seger på bortaplan med 3–2 (0–0, 1–1, 2–1) i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Philadelphia har greppet om matchserien med 1-0.

Pittsburgh–Philadelphia – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 9.19 in i andra perioden som Philadelphia tog ledningen genom Jamie Drysdale efter förarbete från Trevor Zegras och Denver Barkey. Efter 15.51 i andra perioden nätade Jevgenij Malkin på pass av Thomas Novak och Rickard Rakell och kvitterade för Pittsburgh.

Philadelphia startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Travis Sanheim och Porter Martone. Pittsburgh gjorde 2–3 genom Bryan Rust efter 18.59 men kom aldrig närmare.

Nästa match spelas på tisdag 01.00 i PPG PAINTS Arena.

Pittsburgh–Philadelphia 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, PPG PAINTS Arena

Andra perioden: 0–1 (29.19) Jamie Drysdale (Trevor Zegras, Denver Barkey), 1–1 (35.51) Jevgenij Malkin (Thomas Novak, Rickard Rakell).

Tredje perioden: 1–2 (50.00) Travis Sanheim (Rasmus Ristolainen, Christian Dvorak), 1–3 (57.23) Porter Martone (Travis Konecny, Travis Konecny), 2–3 (58.59) Bryan Rust (Jevgenij Malkin, Erik Karlsson).

21 april, 01.00, Pittsburgh–Philadelphia, i PPG PAINTS Arena