Skön start för Philadelphia – segrade mot Pittsburgh
- Seger för Philadelphia med 3–2 mot Pittsburgh
- Porter Martone avgjorde för Philadelphia
- Philadelphia nästa motstånd för Pittsburgh
Philadelphia har tagit ett grepp mot Pittsburgh, efter seger på bortaplan med 3–2 (0–0, 1–1, 2–1) i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Philadelphia har greppet om matchserien med 1-0.
Pittsburgh–Philadelphia – mål för mål
Första perioden blev mållös.
Det var först 9.19 in i andra perioden som Philadelphia tog ledningen genom Jamie Drysdale efter förarbete från Trevor Zegras och Denver Barkey. Efter 15.51 i andra perioden nätade Jevgenij Malkin på pass av Thomas Novak och Rickard Rakell och kvitterade för Pittsburgh.
Philadelphia startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Travis Sanheim och Porter Martone. Pittsburgh gjorde 2–3 genom Bryan Rust efter 18.59 men kom aldrig närmare.
Nästa match spelas på tisdag 01.00 i PPG PAINTS Arena.
Pittsburgh–Philadelphia 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)
NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, PPG PAINTS Arena
Andra perioden: 0–1 (29.19) Jamie Drysdale (Trevor Zegras, Denver Barkey), 1–1 (35.51) Jevgenij Malkin (Thomas Novak, Rickard Rakell).
Tredje perioden: 1–2 (50.00) Travis Sanheim (Rasmus Ristolainen, Christian Dvorak), 1–3 (57.23) Porter Martone (Travis Konecny, Travis Konecny), 2–3 (58.59) Bryan Rust (Jevgenij Malkin, Erik Karlsson).
Ställning i serien: Pittsburgh–Philadelphia 0–1
Nästa match:
21 april, 01.00, Pittsburgh–Philadelphia, i PPG PAINTS Arena
