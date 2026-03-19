Skön start för Örebro Hockey U18 – vann mot Frölunda

Örebro Hockey U18 vann med 2–1 mot Frölunda

Filip Wahlén matchvinnare för Örebro Hockey U18

Tim Mandic nätade för Frölunda

Med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) i första matchen på bortaplan mot Frölunda har Örebro Hockey U18 tagit greppet i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet.

Det var Örebro Hockey U18:s åttonde raka seger mot Frölunda.

Frölunda nästa för Örebro Hockey U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

12.38 in i andra perioden gjorde Örebro Hockey U18 1–0 genom Milo Spelkvist efter förarbete från William Olofsson och Olle Törnqvist. Efter 13.59 i andra perioden nätade Filip Wahlén framspelad av Lexus Zahn och Lukas Svensson och gjorde 0–2.

7.07 in i tredje perioden slog Tim Mandic till på pass av Oscar Grådahl och Isak Andreasson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Frölunda.

Lagen möts igen på lördag 17.00.

Frölunda–Örebro Hockey U18 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Andra perioden: 0–1 (32.38) Milo Spelkvist (William Olofsson, Olle Törnqvist), 0–2 (33.59) Filip Wahlén (Lexus Zahn, Lukas Svensson).

Tredje perioden: 1–2 (47.07) Tim Mandic (Oscar Grådahl, Isak Andreasson).

Ställning i serien: Frölunda–Örebro Hockey U18 0–1

Nästa match:

21 mars, 17.00, Örebro Hockey U18–Frölunda