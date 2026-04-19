Skön start för Minnesota – segrade mot Dallas

Minnesota vann med 6–1 mot Dallas

Kirill Kaprizov avgjorde för Minnesota

Jason Robertson nätade för Dallas

Minnesota har skapat sig ett överläge mot Dallas i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, efter seger borta med 6–1 (1–0, 3–1, 2–0). Därmed leder Minnesota matchserien med 1-0.

Dallas–Minnesota – mål för mål

Minnesota tog ledningen efter fem minuters spel genom Joel Eriksson Ek efter förarbete av Matt Boldy och Mats Zuccarello.

Minnesota stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4 på bara 5.34.

Dallas reducerade dock till 1–4 genom Jason Robertson med 4.50 kvar att spela av perioden.

8.13 in i tredje perioden satte Joel Eriksson Ek pucken återigen på pass av Kirill Kaprizov och Mats Zuccarello och ökade ledningen. Efter 16.52 slog Matt Boldy till på nytt och ökade ledningen för Minnesota.

Minnesotas Mats Zuccarello hade tre assists, Matt Boldy stod för tre poäng, varav två mål och Kirill Kaprizov gjorde ett mål och två assist.

Nästa match spelas på tisdag 03.30 i American Airlines Center.

Dallas–Minnesota 1–6 (0–1, 1–3, 0–2)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (5.35) Joel Eriksson Ek (Matt Boldy, Mats Zuccarello).

Andra perioden: 0–2 (20.56) Kirill Kaprizov (Ryan Hartman, Mats Zuccarello), 0–3 (23.28) Ryan Hartman (Brock Faber, Quinn Hughes), 0–4 (26.30) Matt Boldy (Kirill Kaprizov), 1–4 (35.10) Jason Robertson (Wyatt Johnston, Miro Heiskanen).

Tredje perioden: 1–5 (48.13) Joel Eriksson Ek (Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello), 1–6 (56.52) Matt Boldy.

Ställning i serien: Dallas–Minnesota 0–1

Nästa match:

21 april, 03.30, Dallas–Minnesota, i American Airlines Center