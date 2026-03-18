Skön start för Luleå U18 – segrade mot Mora

Luleå U18 vann med 8–5 mot Mora

Edvin Grimståhl avgjorde för Luleå U18

Fem raka mål av Luleå U18

Luleå U18 har tagit ett grepp mot Mora, efter seger på bortaplan med 8–5 (1–2, 2–3, 5–0) i första matchen i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet.

Det var Luleå U18:s sjätte raka seger mot Mora.

Mora–Luleå U18 – mål för mål

I första perioden var det Mora som dominerade. Laget vann perioden med 2–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Luleå U18 gjorde dock fem raka mål i tredje perioden och gick från underläge 5–3 till ledning med 5–8. Rejthars 5–8-mål kom med knappt tre minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Luleå U18:s Benjamin Nyström stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen möts igen på lördag 12.00.

Mora–Luleå U18 5–8 (2–1, 3–2, 0–5)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (8.30) Patric Hellström (Albin Hurtig), 1–1 (12.37) Benjamin Nyström (Isak Linder, Jan Rejthar), 2–1 (16.12) Sebastian Spjuth (Lukas Forsmark, Anton Jansson).

Andra perioden: 2–2 (23.50) Lo Axelsson, 3–2 (25.41) Emil Svensson (Albin Dahlqvist, Sebastian Taliga), 4–2 (28.27) Albin Dahlqvist (Sebastian Taliga, Sebastian Nilsson), 4–3 (29.07) Benjamin Nyström (Melvin Wande, Isak Linder), 5–3 (38.08) Patric Hellström (Jacob Appelqvist, William Grönstrand).

Tredje perioden: 5–4 (46.19) Mille Björk (Edvin Grimståhl, Lo Axelsson), 5–5 (46.21) Vidar Fredriksson (Hugo Westin, Leonards Aleksandrs Grundmanis), 5–6 (49.39) Edvin Grimståhl (Benjamin Nyström, Otto Andersson), 5–7 (54.05) Mille Björk (Veeti Virta), 5–8 (57.28) Jan Rejthar (Veeti Virta).

Ställning i serien: Mora–Luleå U18 0–1

Nästa match:

21 mars, 12.00, Luleå U18–Mora