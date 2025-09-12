Skellefteå vann efter drömvändning i andra mot Linköping

Skellefteå vann med 3–2 mot Linköping

Jenna Pirttijärvi tvåmålsskytt för Skellefteå

Nicoline Söndergaard Jensen avgjorde för Skellefteå

Hemmalaget Linköping ledde matchen mot Skellefteå inför andra perioden. Men där fick Skellefteå rejäl utdelning med tre raka mål. Till slut blev det 2–3 (2–0, 0–3, 0–0) i matchen i SDHL.

Jenna Pirttijärvi med två mål för Skellefteå

Linköping tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter. Skellefteå gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3. Skellefteås mål gjordes av Jenna Pirttijärvi 2 och Nicoline Söndergaard Jensen. I tredje perioden höll Skellefteå i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Linköpings andra uddamålsförlust den här säsongen.

Linköping vann senast lagen möttes med 5–0 i Skellefteå Kraft Arena.

På söndag 14 september 12.00 spelar Linköping hemma mot Luleå, och Skellefteå borta mot Färjestad.

Linköping–Skellefteå 2–3 (2–0, 0–3, 0–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (3.51) Madeleine Leidt (Sara Hjalmarsson, Hana Haasova), 2–0 (9.48) Sara Hjalmarsson (Naomi Rogge, Lova Blom).

Andra perioden: 2–1 (26.21) Jenna Pirttijärvi (Millie Rose Sirum), 2–2 (27.30) Jenna Pirttijärvi, 2–3 (32.23) Nicoline Söndergaard Jensen (Nikita Bergmann, Lotti Odnoga).

Nästa match:

Linköping: Luleå/MSSK, hemma, 14 september

Skellefteå: Färjestad BK, borta, 14 september