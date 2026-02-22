Skellefteå AIK U18:s fina svit mot Östersunds IK U18 fortsätter

Skellefteå AIK U18 vann med 7–1 mot Östersunds IK U18

Mio Forssell matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Andra raka segern för Skellefteå AIK U18

Östersunds IK U18 är ett favoritmotstånd för Skellefteå AIK U18 och på söndagen tog Skellefteå AIK U18 ännu en seger hemma mot just Östersunds IK U18. Matchen i U18 Nationell norra slutade hela 7–1 (0–1, 4–0, 3–0). Det var Skellefteå AIK U18:s 13:e raka seger mot just Östersunds IK U18.

I och med detta har Östersunds IK U18 fyra förluster i rad.

Skellefteå AIK U18–Östersunds IK U18 – mål för mål

Melvin Svedén gjorde 1–0 till Östersunds IK U18 efter 8.57 framspelad av Ted Forss.

Skellefteå AIK U18 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–1 till 4–1 i andra perioden.

Skellefteå AIK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Mio Forssell, Manne Nyström och Kim Tjärnström.

Skellefteå AIK U18:s Mio Forssell stod för två mål och fyra assists, Manne Nyström gjorde två mål och ett målgivande pass och Herbert Hällis hade tre assists.

Skellefteå AIK U18 har tre segrar och två förluster och 18–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK U18 har en vinst och fyra förluster och 6–23 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Skellefteå AIK vunnit.

I nästa match, lördag 28 februari möter Skellefteå AIK U18 Björklöven U18 hemma i Skellefteå Kraft Arena 12.00 medan Östersunds IK U18 spelar borta mot Almtuna 17.45.

Skellefteå AIK U18–Östersunds IK U18 7–1 (0–1, 4–0, 3–0)

U18 Nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (8.57) Melvin Svedén (Ted Forss).

Andra perioden: 1–1 (21.09) Love Lorentzon (Herbert Hällis, Mio Forssell), 2–1 (31.47) Mio Forssell (Sixten Lundberg), 3–1 (37.00) Manne Nyström (Herbert Hällis, Alfons Sundström), 4–1 (38.36) Olle Lundström (Sixten Lundberg, Mio Forssell).

Tredje perioden: 5–1 (47.05) Kim Tjärnström (Gustav Lindberg, Mio Forssell), 6–1 (53.36) Mio Forssell (Manne Nyström), 7–1 (57.20) Manne Nyström (Mio Forssell, Herbert Hällis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 3-0-2

Östersunds IK U18: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: IF Björklöven, hemma, 28 februari 12.00

Östersunds IK U18: Almtuna IS, borta, 28 februari 17.45