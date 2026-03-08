Skellefteå AIK U18:s fina svit fortsätter mot Täby

Seger för Skellefteå AIK U18 med 6–3 mot Täby

Skellefteå AIK U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Olle Lundström med två mål för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 fortsätter att vinna mot Täby i U18 Nationell norra. På söndagen segrade Skellefteå AIK U18 på nytt – den här gången med 6–3 (3–0, 2–2, 1–1) borta i Tibble Ishall. Det var Skellefteå AIK U18:s fjärde raka seger mot Täby.

Därmed har Skellefteå AIK U18 vunnit sju matcher i rad i U18 Nationell norra.

Herbert Hällis gjorde matchvinnande målet

Skellefteå AIK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.46 i mitten av perioden.

Skellefteå AIK U18 ökade ledningen till 0–4 genom Herbert Hällis efter 0.54 i andra perioden.

Täby reducerade dock till 1–4 genom Tim Münger tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 9.13 ökade Skellefteå AIK U18 på till 1–5 genom Mio Forssell.

Täby gjorde 2–5 genom Alfred Lindberg med 3.46 kvar att spela av perioden.

Efter 17.42 i tredje perioden reducerade Täbys Vincent Bäckdahl på nytt på pass av Markus Malmgren och Ludvig Langermo Neuman. Skellefteå AIK U18 punkterade matchen med ett 3–6-mål med 22 sekunder kvar att spela återigen genom Olle Lundström med assist av Gustav Lindberg och Kim Tjärnström. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Skellefteå AIK U18:s Olle Lundström stod för fyra poäng, varav två mål.

Täby har en vinst och fyra förluster och 11–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Med två omgångar kvar är Täby på tionde plats i tabellen medan Skellefteå AIK U18 är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Skellefteå med 7–5.

Täby tar sig an Björklöven U18 i nästa match hemma lördag 14 mars 17.00. Skellefteå AIK U18 möter samma dag 15.30 Almtuna borta.

Täby–Skellefteå AIK U18 3–6 (0–3, 2–2, 1–1)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (5.54) Love Lorentzon, 0–2 (6.58) Ed Forsfjäll (Elliot Nyström, Olle Lundström), 0–3 (12.40) Olle Lundström (Love Lorentzon, Mio Forssell).

Andra perioden: 0–4 (20.54) Herbert Hällis (Olle Lundström, Manne Nyström), 1–4 (24.53) Tim Münger (Neo Nilsson, Jonathan Kucera), 1–5 (29.13) Mio Forssell, 2–5 (36.14) Alfred Lindberg (Tim Münger).

Tredje perioden: 3–5 (57.42) Vincent Bäckdahl (Markus Malmgren, Ludvig Langermo Neuman), 3–6 (59.38) Olle Lundström (Gustav Lindberg, Kim Tjärnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 1-0-4

Skellefteå AIK U18: 5-0-0

Nästa match:

Täby: IF Björklöven, hemma, 14 mars 17.00

Skellefteå AIK U18: Almtuna IS, borta, 14 mars 15.30