Skellefteå AIK U18 vann trots uppryckning av Täby

Skellefteå AIK U18 segrade – 7–5 mot Täby

Carl Lundberg avgjorde för Skellefteå AIK U18

Täbys fjärde raka förlust

Matchen mellan Skellefteå AIK U18 och Täby i U18 Nationell norra herr slutade 7–5 (3–0, 1–2, 3–3). Hemmalaget Skellefteå AIK U18 gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Täby lyfte sig.

Resultatet innebär att Täby nu har fyra förluster i rad.

Skellefteå AIK U18–Täby – mål för mål

I första perioden var det Skellefteå AIK U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 3–0.

I andra perioden var det i stället Täby som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Skellefteå AIK U18 startade tredje perioden bäst. Laget gick från 4–2 till 6–2. Men Täby svarade och gjorde 6–4.

Därefter var det dock Skellefteå AIK U18 som avgjorde. Laget gjorde 7–4 med åtta minuter kvar att spela genom Mio Forssell på pass av Olle Lundström och Carl Lundberg. Täby hann få in en reducering till och slutresultatet blev 7–5.

Vincent Bäckdahl och Daniel Kazimov gjorde två mål och två assist var för Täby. Mio Forssell och Carl Lundberg gjorde två mål och två assist var för Skellefteå AIK U18.

Skellefteå AIK U18 har två segrar och tre förluster och 21–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Täby har en vinst och fyra förluster och 13–24 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Tibble Ishall den 8 mars.

Skellefteå AIK U18 tar sig an Almtuna i nästa match hemma lördag 31 januari 16.00. Täby möter samma dag 17.00 Björklöven U18 borta.

Skellefteå AIK U18–Täby 7–5 (3–0, 1–2, 3–3)

U18 Nationell norra herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (2.04) Ludvig Vestman, 2–0 (3.59) Elliot Nyström (Malte Olofsson), 3–0 (19.34) Olle Lundström (Mio Forssell, Carl Lundberg).

Andra perioden: 3–1 (30.00) Vincent Bäckdahl (Markus Malmgren, Ludvig Langermo Neuman), 4–1 (31.46) Mio Forssell, 4–2 (39.36) Daniel Kazimov.

Tredje perioden: 5–2 (43.22) Carl Lundberg (Hjalmar Nilsén, Love Lorentzon), 6–2 (46.36) Carl Lundberg (Werner Hansson, Mio Forssell), 6–3 (47.12) Daniel Kazimov (Vincent Bäckdahl, Markus Malmgren), 6–4 (49.12) Svante Söderholm (Daniel Kazimov, Vincent Bäckdahl), 7–4 (52.56) Mio Forssell (Olle Lundström, Carl Lundberg), 7–5 (55.25) Vincent Bäckdahl (Daniel Kazimov, Tim Münger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 2-1-2

Täby: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Almtuna IS, hemma, 31 januari 16.00

Täby: IF Björklöven, borta, 31 januari 17.00