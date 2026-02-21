Skellefteå AIK U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Skellefteå AIK U18 vann med 4–3 mot Timrå IK U18

Olle Lundström avgjorde för Skellefteå AIK U18

Östersunds IK U18 nästa motståndare för Skellefteå AIK U18

Timrå IK U18 är lite av ett drömmotstånd för Skellefteå AIK U18. På lördagen vann Skellefteå AIK U18 på nytt – den här gången hemma i Skellefteå Kraft Arena. Matchen i U18 Nationell norra slutade 4–3 (1–1, 2–1, 1–1). Det var Skellefteå AIK U18:s tolfte raka seger mot Timrå IK U18.

Skellefteå AIK U18–Timrå IK U18 – mål för mål

Ed Forsfjäll gjorde 1–0 till Skellefteå AIK U18 efter 13.37 assisterad av Sixten Lundberg och Elliot Nyström. Efter 15.10 kvitterade Timrå IK U18 när Alex Kristiansson fick träff med assist av Edvin Norin och Max Persson.

Skellefteå AIK U18 startade andra perioden bäst. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Malte Olofsson och Mio Forssell innan Timrå IK U18 svarade och gjorde 3–2 genom Albin Klar.

4.11 in i tredje perioden fick Olle Lundström utdelning framspelad av Mio Forssell och Love Lorentzon och ökade ledningen. 5.28 in i perioden slog Sixten Randefalk till på pass av Alexander Söderberg och Edvin Norin och reducerade. Men mer än så orkade Timrå IK U18 inte med.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Skellefteå AIK vunnit.

Söndag 22 februari möter Skellefteå AIK U18 Östersunds IK U18 hemma 15.30 och Timrå IK U18 möter Luleå U18 borta 12.00.

Skellefteå AIK U18–Timrå IK U18 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

U18 Nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (13.37) Ed Forsfjäll (Sixten Lundberg, Elliot Nyström), 1–1 (15.10) Alex Kristiansson (Edvin Norin, Max Persson).

Andra perioden: 2–1 (24.04) Malte Olofsson, 3–1 (26.19) Mio Forssell (Love Lorentzon, Herbert Hällis), 3–2 (30.17) Albin Klar.

Tredje perioden: 4–2 (44.11) Olle Lundström (Mio Forssell, Love Lorentzon), 4–3 (45.28) Sixten Randefalk (Alexander Söderberg, Edvin Norin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 3-0-2

Timrå IK U18: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Östersunds IK, hemma, 22 februari 15.30

Timrå IK U18: Luleå HF, borta, 22 februari 12.00