Skellefteå AIK U18 ny serieledare efter seger mot Sunderby SK U18

Skellefteå AIK U18 segrade – 7–2 mot Sunderby SK U18

Skellefteå AIK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sixten Lundberg avgjorde för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 slog Sunderby SK U18 med 7–2 (5–0, 2–2, 0–0) på hemmaplan och kan nu fira att laget är ny serieledare i U18 regional norr herr efter sju spelade matcher, på samma poäng som Luleå. Luleå har dessutom en match mer spelad. Sunderby SK U18 ligger på nionde plats i tabellen.

Sunderby SK U18:s huvudtränare Patrik Knochenhauer om matchen:

– Vi ger bort matchen i första perioden och gräver vår egen grop. Rädslan att förlora tar över och gör att matchen i praktiken avgörs redan efter första perioden. När vi väl släpper den rädslan spelar vi jämnt och visar att vi kan betydligt mer – men då är det för sent.

Skellefteå AIK U18 har nu fem raka segrar. Sunderby SK U18 har fyra förluster i rad.

Björklöven U18 nästa för Skellefteå AIK U18

I första perioden var det Skellefteå AIK U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 5–0.

Sunderby SK U18 reducerade dock till 5–1 genom Noel Ström efter 9.57 av perioden.

Skellefteå AIK U18 gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 5–1 till 7–1, målen av Werner Hansson och Malte Olofsson och punkterade matchen.

Joel Eriksson reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Sunderby SK U18. Tredje perioden blev mållös och Skellefteå AIK U18 tog därmed en säker seger. I tredje perioden höll Skellefteå AIK U18 i sin 7–2-ledning och vann.

Andreas Harlin Sundin och Love Lorentzon gjorde två mål och ett assist var för Skellefteå AIK U18.

Noteras kan att Skellefteå AIK U18 sedan den 19 september har avancerat sex placeringar i tabellen.

Torsdag 16 oktober 19.00 spelar Skellefteå AIK U18 borta mot Björklöven U18. Sunderby SK U18 möter Modo Hockey U18 hemma i Sunderby Ishall lördag 18 oktober 15.30.

Skellefteå AIK U18–Sunderby SK U18 7–2 (5–0, 2–2, 0–0)

U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (6.35) Andreas Harlin Sundin (Mio Forssell, Hjalmar Morén Holmström), 2–0 (7.16) Love Lorentzon (Ludvig Vestman, Malte Olofsson), 3–0 (15.09) Sixten Lundberg (Axel Sundelin), 4–0 (18.32) Andreas Harlin Sundin (Douglas Johnsson), 5–0 (19.50) Love Lorentzon (Ludvig Vestman, Kim Tjärnström).

Andra perioden: 5–1 (29.57) Noel Ström (Loke Aronsson), 6–1 (37.55) Werner Hansson (Andreas Harlin Sundin, Douglas Johnsson), 7–1 (38.11) Malte Olofsson (Kim Tjärnström, Love Lorentzon), 7–2 (38.45) Joel Eriksson (Axel Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 5-0-0

Sunderby SK U18: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: IF Björklöven, borta, 16 oktober

Sunderby SK U18: Modo Hockey, hemma, 18 oktober