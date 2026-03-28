Skellefteå AIK U18 klart för semifinal – slog Mora i avgörande matchen

Skellefteå AIK U18 vann med 9–1 mot Mora

Hjalmar Nilsén gjorde tre mål för Skellefteå AIK U18

Andra raka segern för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 har säkrat segern i matchserien mot Mora i kvartsfinalen i U18-SM herr, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger hemma med 9–1 (3–0, 2–1, 4–0).

– Det blev en övertygande seger, där vi tog full kontroll från start till mål. Redan i första perioden satte vi tonen med högt tempo, aggressiv forechecking, effektivt anfallsspel och bra försvarsspel. Målen rullade in i jämn takt, och motståndarna hade svårt att stå emot trycket. Offensiven fungerade klockrent med flera målskyttar, samtidigt som defensiven var stabil och släppte till väldigt lite. Vår målvakt stod för en trygg insats och såg till att hålla siffrorna nere bakåt. När slutsignalen ljöd stod det hela 9–1 på tavlan. Segern innebär att vi nu vinner kvartsfinalen med 2–0 i matcher och har gått vidare till semi. Laget visar fin bredd. Vi är inte klara än, vi vill mer, kommenterade Skellefteå AIK U18:s tränare Jonas Klingsell.

Skellefteå AIK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.14 i mitten av perioden.

Skellefteå AIK U18 ökade ledningen till 4–0, återigen genom Hjalmar Nilsén efter 15.18 i andra perioden.

Mora reducerade dock till 4–1 genom Simon Qvarnström-Sjöberg med 3.05 kvar att spela av perioden.

Efter 18.14 ökade Skellefteå AIK U18 på till 5–1 genom Werner Hansson.

Skellefteå AIK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Carl Lundberg, som gjorde två mål, Ludvig Vestman och Werner Hansson.

Ludvig Vestman gjorde ett mål för Skellefteå AIK U18 och två målgivande passningar, Werner Hansson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Hjalmar Nilsén gjorde tre mål.

Skellefteå AIK U18 är nu klart för semifinal.

Skellefteå AIK U18–Mora 9–1 (3–0, 2–1, 4–0)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Första perioden: 1–0 (12.02) Mio Forssell (Werner Hansson), 2–0 (17.48) Hjalmar Nilsén (Olle Lundström), 3–0 (19.16) Hjalmar Nilsén (Ludvig Vestman, Love Lorentzon).

Andra perioden: 4–0 (35.18) Hjalmar Nilsén (Ludvig Vestman, Herbert Hällis), 4–1 (36.55) Simon Qvarnström-Sjöberg (Jacob Adamsson), 5–1 (38.14) Werner Hansson (Mio Forssell, Love Lorentzon).

Tredje perioden: 6–1 (43.31) Ludvig Vestman, 7–1 (46.16) Carl Lundberg, 8–1 (53.23) Carl Lundberg, 9–1 (57.43) Werner Hansson.

Slutresultat i serien: Skellefteå AIK U18–Mora 2–0