Skellefteå AIK tog hem serien mot Malmö

Skellefteå AIK vann med 4–0 mot Malmö

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Stjernborg avgjorde för Skellefteå AIK

Segern på hemmaplan i femte matchen med 4–0 (2–0, 0–0, 2–0) gör att Skellefteå AIK har vunnit matchserien mot Malmö i SM-kvartsfinalen. Därmed vann Skellefteå AIK serien med 4-1.

Skellefteå AIK–Malmö – mål för mål

Skellefteå AIK tog ledningen efter 4.55 genom Victor Stjernborg efter förarbete från Andreas Johnson och Lars Bryggman. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 5.47 gjorde Oliver Okuliar mål efter pass från Viktor Grahn och Jonathan Pudas.

Andra perioden blev mållös.

8.57 in i tredje perioden fick Pontus Johansson utdelning på pass av Valter Lindberg och Lars Bryggman och ökade ledningen. Efter 13.04 gjorde Oscar Lindberg också 4–0 assisterad av Zeb Forsfjäll och Rickard Hugg.

Skellefteå AIK är nu klart för semifinal.