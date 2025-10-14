Skårman och Wiström matchvinnare för Piteå mot Boden

Piteå-seger med 5–4 efter förlängning

Tim Wiström avgjorde för Piteå

Andra raka segern för Piteå

Matchen i U20 region norr A herr mellan hemmalaget Piteå och gästande Boden var oavgjord vid full tid, efter Ludwig Skårmans kvittering till 4–4 för Piteå med bara 14 sekunder kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där Piteå spikade segerresultatet, 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0) genom Tim Wiström.

Piteå–Boden – mål för mål

Första perioden var jämn. Boden inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Calle Åström efter 3.22, men Piteå kvitterade genom Viggo Mård efter 10.29. Piteå gjorde 2–1 genom Nils Lejon efter 14.31 i andra perioden.

Boden kvitterade till 2–2 genom Noel Norberg efter 19.58 av perioden. Piteå tog ledningen på nytt genom Joel Öman efter 3.47 i tredje perioden.

Arvid Renberg såg till att Boden vände till ledning med 3–4 med två raka mål.

Piteå kvitterade till 4–4 genom Ludwig Skårman med 46 sekunder kvar att spela. Stor matchhjälte för Piteå blev Tim Wiström som 2.12 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Bodens Pijus Pranskevicius hade tre assists. Joel Öman stod för tre poäng, varav ett mål för Piteå.

Piteå har nu fem poäng efter tre spelade matcher medan Boden har tio poäng efter fyra matcher.

Den 12 november möts lagen återigen, då i Hive Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 16 oktober. Då möter Piteå Brooklyn i Lulebohallen 19.30. Boden tar sig an Clemensnäs hemma 19.00.

Piteå–Boden 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0)

U20 region norr A herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (3.22) Calle Åström (Froste Öhman, Pijus Pranskevicius), 1–1 (10.29) Viggo Mård (Gustav Bäckström, Mille Björk).

Andra perioden: 2–1 (34.31) Nils Lejon (Viking Aasa, Joel Öman), 2–2 (39.58) Noel Norberg (Pijus Pranskevicius).

Tredje perioden: 3–2 (43.47) Joel Öman (Gustav Bäckström), 3–3 (53.23) Arvid Renberg (Pijus Pranskevicius), 3–4 (53.54) Arvid Renberg (Alex Lundberg), 4–4 (59.14) Ludwig Skårman (Maris Riekstins, Joel Öman).

Förlängning: 5–4 (62.12) Tim Wiström (Joel Berglund, Ludwig Skårman).

Nästa match:

Piteå: Brooklyn Tigers HF, borta, 16 oktober

Boden: Clemensnäs HC, hemma, 16 oktober