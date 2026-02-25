SK Lejon U18 säkrade seger mot Piteå Hockey U18

SK Lejon U18-seger med 5–1 mot Piteå Hockey U18

Kevin Hollström matchvinnare för SK Lejon U18

Andra raka segern för SK Lejon U18

SK Lejon U18 vann mötet med Piteå Hockey U18 på hemmaplan med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) på onsdagen i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Clemensnäs U18 nästa för SK Lejon U18

Max Lundström gjorde 1–0 till SK Lejon U18 efter 14 minuters spel med assist av Eddie Furtenback och Conrad Hedblad.

Efter 16.43 i andra perioden slog Kevin Hollström till på pass av Ville Parpala och Conrad Nilzon och gjorde 2–0.

8.09 in i tredje perioden nätade SK Lejon U18:s Leo Lindahl på pass av Eddie Furtenback och Max Lundström och ökade ledningen. 11.34 in i perioden slog Max Risberg till och reducerade. Men mer än så orkade Piteå Hockey U18 inte med. Efter 15.07 nätade Conrad Hedblad framspelad av Max Lundström och Ville Parpala och ökade ledningen för SK Lejon U18. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.02 kvar att spela genom Ludvig Eklund efter pass från Ville Parpala och Conrad Nilzon.

Max Lundström gjorde ett mål för SK Lejon U18 och spelade dessutom fram till två mål och Ville Parpala hade tre assists.

Det här betyder att SK Lejon U18 är kvar på femte plats och Piteå Hockey U18 stannar på sjätte plats, i serien. Så sent som den 28 januari låg SK Lejon U18 på första plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lejon med 5–2.

Fredag 27 februari 19.15 spelar SK Lejon U18 borta mot Clemensnäs U18. Piteå Hockey U18 möter Umeå Hockeyklubb U18 hemma i LF Arena lördag 7 mars 13.00.

SK Lejon U18–Piteå Hockey U18 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (14.34) Max Lundström (Eddie Furtenback, Conrad Hedblad).

Andra perioden: 2–0 (36.43) Kevin Hollström (Ville Parpala, Conrad Nilzon).

Tredje perioden: 3–0 (48.09) Leo Lindahl (Eddie Furtenback, Max Lundström), 3–1 (51.34) Max Risberg, 4–1 (55.07) Conrad Hedblad (Max Lundström, Ville Parpala), 5–1 (58.58) Ludvig Eklund (Ville Parpala, Conrad Nilzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 2-0-3

Piteå Hockey U18: 3-0-2

Nästa match:

SK Lejon U18: Clemensnäs HC, borta, 27 februari 19.15

Piteå Hockey U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 7 mars 13.00