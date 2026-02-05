SK Iron Hockey segrade i toppmötet mot Mälarö Hockey U18

SK Iron Hockey-seger med 3–2 mot Mälarö Hockey U18

SK Iron Hockeys sjunde seger på de senaste nio matcherna

Albin Jansson avgjorde för SK Iron Hockey

Det var toppmatch i U18 division 1 östra B fortsättningsserie under torsdagen när SK Iron Hockey tog emot tredjeplacerade Mälarö Hockey U18. SK Iron Hockey vann matchen med 3–2 (2–2, 0–0, 1–0).

Det var SK Iron Hockeys fjärde raka seger mot Mälarö Hockey U18.

Segern var SK Iron Hockeys sjunde på de senaste nio matcherna.

Nyköpings SK 2 U18 nästa för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey tog ledningen i första perioden genom Filip Fredriksson.

Joel Forsgren och Vilmer Wesley såg till att Mälarö Hockey U18 vände till ledning med 1–2.

SK Iron Hockey kvitterade till 2–2 genom Hugo Rundblad.

Andra perioden blev mållös.

11.01 in i tredje perioden satte Albin Jansson pucken på pass av Anton Hedberg och Ernst Pentler och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, SK Iron Hockey med 26–23 och Mälarö Hockey U18 med 17–16 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan SK Iron Hockey och Mälarö Hockey U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har SK Iron Hockey vunnit.

Lördag 7 februari 16.10 spelar SK Iron Hockey borta mot Nyköpings SK 2 U18. Mälarö Hockey U18 möter Hässelby Kälvesta HC U18 hemma i Allhallen söndag 8 februari 16.30.

SK Iron Hockey–Mälarö Hockey U18 3–2 (2–2, 0–0, 1–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.11) Filip Fredriksson (Alex Eriksson, Lucas Pettersson), 1–1 (7.32) Vilmer Wesley (Alexander Täktén, Joel Forsgren), 1–2 (12.52) Joel Forsgren (Vilmer Wesley), 2–2 (14.12) Hugo Rundblad (Anton Hedberg, Albin Jansson).

Tredje perioden: 3–2 (51.01) Albin Jansson (Anton Hedberg, Ernst Pentler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 3-0-2

Mälarö Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

SK Iron Hockey: Nyköpings SK 2, borta, 7 februari 16.10

Mälarö Hockey U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 8 februari 16.30