SK Iron Hockey ryckte i sista perioden och vann mot Saltsjöbadens IF U18

Seger för SK Iron Hockey med 4–2 mot Saltsjöbadens IF U18

SK Iron Hockeys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Filip Fredriksson avgjorde för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey vann hemma mot Saltsjöbadens IF U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan SK Iron Hockey avgjorde i sista perioden.

Segern var SK Iron Hockeys sjunde på de senaste åtta matcherna.

SK Iron Hockey–Saltsjöbadens IF U18 – mål för mål

Sigge Hedblom gav SK Iron Hockey ledningen efter tolv minuter efter förarbete från Albin Jansson. Saltsjöbadens IF U18 kvitterade till 1–1 efter 18.21 när Sid Tollemark fick träff med assist av Holger Fougstedt och Charlie Jacobson.

Anton Hedberg gav SK Iron Hockey ledningen efter 3.01 in i andra perioden efter förarbete av Ludwig Våhlin. Efter 4.59 i andra perioden nätade Sid Tollemark återigen på pass av Lucas Liljekvist och Charlie Jacobson och kvitterade för Saltsjöbadens IF U18.

SK Iron Hockey tog ledningen redan efter efter 51 sekunder i tredje perioden genom Filip Fredriksson på pass av Sigge Hedblom och Johannes Lundström. 15.13 in i tredje perioden nätade SK Iron Hockeys Albin Jansson framspelad av Anton Hedberg och Filip Fredriksson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att SK Iron Hockey slutar på andra plats och Saltsjöbadens IF U18 på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Saltsjöbaden med 4–3.

SK Iron Hockey–Saltsjöbadens IF U18 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (12.35) Sigge Hedblom (Albin Jansson), 1–1 (18.21) Sid Tollemark (Holger Fougstedt, Charlie Jacobson).

Andra perioden: 2–1 (23.01) Anton Hedberg (Ludwig Våhlin), 2–2 (24.59) Sid Tollemark (Lucas Liljekvist, Charlie Jacobson).

Tredje perioden: 3–2 (40.51) Filip Fredriksson (Sigge Hedblom, Johannes Lundström), 4–2 (55.13) Albin Jansson (Anton Hedberg, Filip Fredriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 4-0-1

Saltsjöbadens IF U18: 0-0-5