Sju raka segrar för Alvesta – efter 11–3 mot Rydaholm

Alvesta vann med 11–3 mot Rydaholm

Alvestas nionde seger på de senaste tio matcherna

Hampus Ivarsson tremålsskytt för Alvesta

Alvesta och Rydaholm har två helt olika formkurvor. Alvesta vann tisdagens möte i Virdavallens Ishall och har därmed sju raka segrar i U20 division 1 D syd herr. Bortalaget Rydaholm däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 11–3 (4–0, 1–1, 6–2).

Douglas Jonsson gjorde matchvinnande målet

Alvesta spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Alvesta vann också tredje perioden 6–2 och matchen med hela 11–3.

Hampus Ivarsson gjorde tre mål för Alvesta och spelade dessutom fram till ett mål, Dante Hellström stod för två mål och ett assist och Leo Jonsson hade tre assists. Wille Gustafsson-Jern gjorde ett mål och två assist för Rydaholm.

Med tre omgångar kvar är Alvesta på andra plats i tabellen medan Rydaholm är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Alvesta SK med 6–4.

Alvesta möter Nybro i nästa match borta lördag 15 november 14.00. Rydaholm möter samma dag Gislaved borta.

Alvesta–Rydaholm 11–3 (4–0, 1–1, 6–2)

U20 division 1 D syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (4.38) Dante Hellström (Leo Jonsson, Hampus Ivarsson), 2–0 (6.48) Eric Jarnemyr (Alexander Stridsberg), 3–0 (7.30) Petter Gulldén (Vanni Olsson, Noel Hallam), 4–0 (11.57) Douglas Jonsson (Alexander Stridsberg).

Andra perioden: 4–1 (35.15) Wille Gustafsson-Jern (Melker Elf), 5–1 (36.22) Petter Gulldén (Hampus Harrysson, Max Fransson).

Tredje perioden: 6–1 (44.20) Hampus Harrysson, 7–1 (45.37) Felix Green (Hugo Rohlin), 8–1 (47.20) Hampus Ivarsson (Leo Jonsson), 9–1 (47.33) Hampus Ivarsson (William Björkman, Leo Jonsson), 9–2 (48.07) Eric Strid (Wille Gustafsson-Jern), 10–2 (53.43) Hampus Ivarsson (Dante Hellström, August Nordin), 10–3 (55.52) Eric Strid (Wille Gustafsson-Jern, Melker Elf), 11–3 (56.57) Dante Hellström (Eric Jarnemyr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 5-0-0

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Alvesta: Nybro Vikings IF, borta, 15 november

Rydaholm: Gislaveds SK, borta, 15 november