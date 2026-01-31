Sjätte raka för Örebro efter seger mot Nor IK U23/Solstad HC

Seger för Örebro med 12–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Örebros nionde seger på de senaste tio matcherna

Örebros Sac Granqvist tremålsskytt

Formen är riktigt bra just nu för Örebro. På lördagen kom sjätte raka segern i U20 Div 1 västra B herr, 12–1 (2–0, 5–0, 5–1), hemma mot Nor IK U23/Solstad HC. Det innebär att Nor IK U23/Solstad HC åkte på tionde raka förlusten.

William Engberg bakom Örebros seger

Örebro startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 31 sekunder slog Sac Granqvist till efter förarbete från Edwin Lööw. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 4.34 slog William Engberg till på passning från Dovydas Supranavicius och Lucas Stigell.

Även i andra perioden var Örebro starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom två mål av Leo Eckerwall, ett mål av Lucas Forsman, ett mål av Filip Wiktorsson och ett mål av Oscar Lindblom.

Örebro vann också tredje perioden 5–1 och matchen med hela 12–1.

Örebros William Engberg stod för ett mål och fem assists, Sac Granqvist gjorde tre mål och ett målgivande pass, Leo Eckerwall gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Edwin Lööw hade tre assists, Filip Wiktorsson gjorde ett mål och två målgivande passningar, Oscar Lindblom gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Lucas Stigell gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Örebro med 5–1.

Nästa motstånd för Örebro är Kumla. Nor IK U23/Solstad HC tar sig an Forshaga hemma. Båda matcherna spelas onsdag 4 februari 19.00.

Örebro–Nor IK U23/Solstad HC 12–1 (2–0, 5–0, 5–1)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (0.31) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 2–0 (4.34) William Engberg (Dovydas Supranavicius, Lucas Stigell).

Andra perioden: 3–0 (23.01) Leo Eckerwall (Filip Wiktorsson, Axel Rydén), 4–0 (27.34) Filip Wiktorsson (William Engberg, Sac Granqvist), 5–0 (29.42) Oscar Lindblom (Leo Eckerwall, Gustav Lodin), 6–0 (31.53) Lucas Forsman (Edwin Lööw, Lucas Håhl), 7–0 (38.29) Leo Eckerwall (Filip Wiktorsson, Lucas Håhl).

Tredje perioden: 8–0 (41.57) Lucas Stigell (Oscar Lindblom, William Engberg), 9–0 (44.32) Sac Granqvist (Edwin Lööw, Lucas Forsman), 10–0 (45.22) Lucas Stigell (Oscar Lindblom, William Engberg), 11–0 (47.30) Sac Granqvist (William Engberg), 12–0 (56.54) Dovydas Supranavicius (William Engberg), 12–1 (57.44) Hugo Westin (Robbie Hult, Ville Arvidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 5-0-0

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Nästa match:

Örebro: Kumla HC Black Bulls, borta, 4 februari 19.00

Nor IK U23/Solstad HC: Forshaga IF, hemma, 4 februari 19.00