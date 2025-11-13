Simon Nemec låg bakom segern för New Jersey mot Chicago

New Jersey segrade – 4–3 efter förlängning

Simon Nemec tremålsskytt för New Jersey

Seger nummer 12 för New Jersey

Ett hattrick stod New Jerseys Simon Nemec för i matchen mot Chicago i NHL. New Jersey vann på bortaplan med 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för New Jersey stod Simon Nemec för 3.28 in i förlängningen.

Simon Nemec gjorde tre mål för New Jersey

Chicago tog ledningen efter 18 minuters spel genom Connor Bedard framspelad av Teuvo Teraväinen och Tyler Bertuzzi. Efter 19.45 i andra perioden nätade Simon Nemec framspelad av Nico Hischier och Timo Meier och kvitterade för New Jersey. Efter 3.04 i tredje perioden gjorde Chicago 2–1 genom Landon Slaggert.

New Jersey kvitterade till 2–2 genom Dawson Mercer efter 10.13 av perioden.

Chicago gjorde 3–2 genom Sam Lafferty efter 13.34.

New Jersey gjorde 3–3 genom Simon Nemec med 3.46 kvar att spela av perioden. Stor matchhjälte för New Jersey blev Simon Nemec som 3.28 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Chicago med 18–10 och New Jersey med 13–14 i målskillnad. Det här var Chicagos sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även New Jerseys femte uddamålsseger.

Det här betyder att Chicago ligger på femte plats i tabellen och att New Jersey leder serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 mars i Prudential Center.

På söndag 16 november 01.00 spelar Chicago hemma mot Toronto och New Jersey borta mot Washington.

Chicago–New Jersey 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (18.39) Connor Bedard (Teuvo Teraväinen, Tyler Bertuzzi).

Andra perioden: 1–1 (39.45) Simon Nemec (Nico Hischier, Timo Meier).

Tredje perioden: 2–1 (43.04) Landon Slaggert (Louis Crevier, Nick Foligno), 2–2 (50.13) Dawson Mercer (Jack Hughes, Arsenij Gritsjuk), 3–2 (53.34) Sam Lafferty (Nick Foligno, Louis Crevier), 3–3 (56.14) Simon Nemec (Stefan Noesen, Jack Hughes).

Förlängning: 3–4 (63.28) Simon Nemec (Jacob Markstrom, Luke Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 3-1-1

New Jersey: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Toronto Maple Leafs, hemma, 16 november

New Jersey: Washington Capitals, borta, 16 november