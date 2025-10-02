Sigge Larsson het när Malmö besegrade Tingsryd

Seger för Malmö med 6–2 mot Tingsryd

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Malmös Sigge Larsson tvåmålsskytt

Bortalaget Malmö tog hem de tre poängen efter seger mot Tingsryd i U18 regional syd herr. 2–6 (0–2, 0–1, 2–3) slutade torsdagens match.

Malmö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter. Efter 43 sekunder i andra perioden slog Sigge Larsson till, på pass av Noel Stenlund och Markus Brodén och gjorde 0–3. Malmö startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 0–3 till 0–5. Men Tingsryd svarade och gjorde 1–5.

Därefter var det dock Malmö som avgjorde. Laget gjorde 1–6 med en minut kvar att spela genom Figo Larsson på pass av Isac Pagels och Sigge Larsson. Tingsryd hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–6.

Sigge Larsson gjorde två mål för Malmö och spelade dessutom fram till två mål och Janis Grossniklaus hade tre assists.

För Tingsryd gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Malmö är på sjätte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Tingsryd Karlskrona i NKT Arena 14.00. Malmö tar sig an Oskarshamn hemma 15.30.

Tingsryd–Malmö 2–6 (0–2, 0–1, 2–3)

U18 regional syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (17.00) Jonathan Sandberg (Anton Liljenfors, Sigge Larsson), 0–2 (17.36) Isac Jeppsson (Janis Grossniklaus, Max Kramer).

Andra perioden: 0–3 (20.43) Sigge Larsson (Noel Stenlund, Markus Brodén).

Tredje perioden: 0–4 (43.17) Sigge Larsson (Oliver Andrle, Janis Grossniklaus), 0–5 (48.13) Viktor Lennström (Isac Jeppsson, Janis Grossniklaus), 1–5 (59.10) Arvid Ericsson (Axel Ottosson Knuuttila, Alexis Storck), 1–6 (59.25) Figo Larsson (Isac Pagels, Sigge Larsson), 2–6 (59.51) Emil Hansen (Theus Thomasson, Abbe Darolf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 2-0-3

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryd: Karlskrona HK, borta, 5 oktober

Malmö: IK Oskarshamn, hemma, 5 oktober