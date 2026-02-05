Shane Wright het när Seattle besegrade Los Angeles

Seattle vann med 4–2 mot Los Angeles

Seattles femte seger på de senaste sex matcherna

Shane Wright tvåmålsskytt för Seattle

Bortalaget Seattle vann mot Los Angeles i NHL. 2–4 (1–3, 1–0, 0–1) slutade torsdagens match.

Segern var Seattles femte på de senaste sex matcherna.

Vince Dunn bakom Seattles seger

Los Angeles tog ledningen i första perioden genom Andrej Kuzmenko.

Seattle vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 10.27 i andra perioden slog Andrej Kuzmenko till återigen på pass av Adrian Kempe och Kevin Fiala och reducerade åt Los Angeles.

5.50 in i tredje perioden nätade Seattles Shane Wright på nytt framspelad av Frederick Gaudreau och Kaapo Kakko och ökade ledningen. Wright fullbordade därmed Seattles vändning.

Los Angeles stannar därmed på femte plats i Pacific division och Seattle på fjärde plats i Pacific division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Seattle Kraken vunnit.

I nästa match möter Los Angeles Vegas borta på fredag 6 februari 04.00. Seattle möter Dallas torsdag 26 februari 02.00 borta.

Los Angeles–Seattle 2–4 (1–3, 1–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (7.42) Andrej Kuzmenko (Brandt Clarke, Kevin Fiala), 1–1 (9.16) Shane Wright (Ryan Winterton), 1–2 (10.14) Adam Larsson (Chandler Stephenson, Frederick Gaudreau), 1–3 (15.21) Vince Dunn (Jared Mccann, Chandler Stephenson).

Andra perioden: 2–3 (30.27) Andrej Kuzmenko (Adrian Kempe, Kevin Fiala).

Tredje perioden: 2–4 (45.50) Shane Wright (Frederick Gaudreau, Kaapo Kakko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-1-2

Seattle: 4-0-1

Nästa match:

Los Angeles: Vegas Golden Knights, borta, 6 februari 04.00

Seattle: Dallas Stars, borta, 26 februari 02.00