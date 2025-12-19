Segertåget fortsätter för Brynäs – medan segerraden bröts för Skellefteå AIK

Brynäs vann med 2–1 efter straffar

Brynäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Noora Tulus avgjorde för Brynäs

Efter sex segrar i rad för Skellefteå AIK tog det stopp hemma mot Brynäs. Brynäs vann med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar och tog därmed tolfte segern i rad i SDHL.

Det var Brynäs elfte raka seger mot Skellefteå AIK.

Skellefteå AIK–Brynäs – mål för mål

Celine Tedenby gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter 7.41 assisterad av Jenna Pirttijärvi.

Efter 11.03 i andra perioden slog Sara Cajanova till på pass av Noora Tulus och Viivi Vainikka och kvitterade för Brynäs.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Brynäs vann straffläggningen efter att Noora Tulus satt den avgörande straffen.

Lagen möts igen i Monitor ERP Arena, söndag 28 december 13.00.

Skellefteå AIK–Brynäs 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (7.41) Celine Tedenby (Jenna Pirttijärvi).

Andra perioden: 1–1 (31.03) Sara Cajanova (Noora Tulus, Viivi Vainikka).

Straffar: 1–2 (65.00) Noora Tulus.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-1-0

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

Skellefteå AIK: Brynäs IF, borta, 28 december 13.00

Brynäs: Skellefteå AIK, hemma, 28 december 13.00