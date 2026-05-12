Prenumerera

Logga in

SDHL Silly Season − så är läget i klubbarna

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

Följ HockeySverige på

Google news

I veckans SDHL+ ger Ronnie Rönnkvist en sammanställning av hur lagen har agerat så här långt under ”Silly Season”.

Det har rört på sig rejält senaste veckorna i SDHL. Att Ebba Hedqvist valde att lämna MoDo för Luleå sticker såklart ut lite extra. Frågan är om även Mira Hallin är på väg bort.

  • Lova Blom kan nog få ett stort genombrott i ny miljö (Brynäs).
  • Jared Cipparone tog med sig en av sina favoritspelare, Linnéa Andersson, från MoDo till Frölunda. Kan bli ett lyckokast för 27-åringen från Nässjö.
  • Både Linnéa och Thea Johansson, två Ljungbytjejer med stora landslagsmeriter, tillbaka i HV71. Spännande. 
  • Emma Gooding MoDos första nyförvärv, men med alla tapp (inte minst tränaren Jared Cipparone) måste klubben ge sig ut på jakt för att inte vara ett kvallag 2027.
  • Aki-Petteri Bergs dotter, Nella Berg, kliver in i Luleå. Hockeysverige.se följde henne under U18-VM i Östersund och om utvecklingen fortsatt gå framåt så kan Luleå gjort ett fynd.
  • Emma Forsgren lämnar Stockholm för att följa med Rickard Hårdstam till Skellefteå. Precis den defensiva stabilitet som Skellefteå kan komma att behöva kommande säsong.
  • Italienska målvakten, Martina Fedel, tillbaka i SDE som back-up åt Emma Söderberg. Det ska bli spännande att se hur hon utvecklas som målvakt under sin tid på University of Guelph.

… är några av övergångarna så här långt (Om ni ser att vi missat någon maila gärna till [email protected]).

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen