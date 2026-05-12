SDHL Silly Season − så är läget i klubbarna

I veckans SDHL+ ger Ronnie Rönnkvist en sammanställning av hur lagen har agerat så här långt under ”Silly Season”.

Det har rört på sig rejält senaste veckorna i SDHL. Att Ebba Hedqvist valde att lämna MoDo för Luleå sticker såklart ut lite extra. Frågan är om även Mira Hallin är på väg bort.

Lova Blom kan nog få ett stort genombrott i ny miljö (Brynäs).



Jared Cipparone tog med sig en av sina favoritspelare, Linnéa Andersson, från MoDo till Frölunda. Kan bli ett lyckokast för 27-åringen från Nässjö.



Både Linnéa och Thea Johansson, två Ljungbytjejer med stora landslagsmeriter, tillbaka i HV71. Spännande.



Emma Gooding MoDos första nyförvärv, men med alla tapp (inte minst tränaren Jared Cipparone) måste klubben ge sig ut på jakt för att inte vara ett kvallag 2027.



Aki-Petteri Bergs dotter, Nella Berg, kliver in i Luleå. Hockeysverige.se följde henne under U18-VM i Östersund och om utvecklingen fortsatt gå framåt så kan Luleå gjort ett fynd.



Emma Forsgren lämnar Stockholm för att följa med Rickard Hårdstam till Skellefteå. Precis den defensiva stabilitet som Skellefteå kan komma att behöva kommande säsong.



Italienska målvakten, Martina Fedel, tillbaka i SDE som back-up åt Emma Söderberg. Det ska bli spännande att se hur hon utvecklas som målvakt under sin tid på University of Guelph.

… är några av övergångarna så här långt (Om ni ser att vi missat någon maila gärna till [email protected]).