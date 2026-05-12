KLART: David Tomasek skriver på flerårskontrakt

David Tomasek flyttar hem till Tjeckien, men nobbar moderklubben. Efter uppgifter om ett monster-kontrakt är den tidigare Färjestad-stjärnan nu presenterad.

– Jag ser fram emot att återvända till en välbekant miljö, säger 30-åringen själv på Dynamo Pardubices sajt.

David Tomasek skriver på för Dynamo Pardubice. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlström.

I december valde David Tomasek att bryta sitt avtal med Edmonton Oilers för att vända ”hem” till Karlstad och Färjestad. Det blev sedan 13 mål ytterligare i tröjan, men ett kvartsfinaluttåg mot Rögle. Därefter bekräftade han flytten med orden: ”Det var min sista match i Färjestad”.

Nu har den 30-årige forwarden presenterats i sin nya klubb. Det blir, precis som uppgett, Dynamo Pardubice.

– Det har gått tio år sedan jag spelade min första säsong i Pardubice. Jag ser fram emot att återvända till en välbekant miljö. Faciliteterna, hallen och staden har i princip varit desamma, så jag vet vad jag ger mig in på, och jag ser verkligen fram emot det, säger David Tomasek själv på lagets sajt under tisdagen.

Uppgifter: Får monsterlön av miljardären

Uppgifter om just denna flytt kom i Expressen och Hokej.cz redan i februari. Då efter att moderklubben Sparta Prag gått ut med ett uttalande där man besviket konstaterade att stjärnan tackat nej till ”det största kontraktet i föreningens historia.”

Kontraktet det då pratades om, framlagt av Dynamo Pardubice, skulle göra Tomasek till en av Europas bästa betalda spelare med 850 000 kronor i månaden – brutto.

I presentationen skriver den tjeckiska klubben endast att det handlar om ett ”flerårskontrakt”, men det har tidigare pratats om en längd på sex eller sju år. Miljardären Petr Dědek är den som ska ligga bakom värvningen och dess finansiering.

Source: David Tomasek @ Elite Prospects