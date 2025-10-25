Segersviten sprack för Lindlöven mot Sundsvall

Sundsvall-seger med 3–2 efter straffar

Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sundsvalls Filip Wiberg tvåmålsskytt

Lindlöven hade fem raka segrar inför bortamatchen i hockeyettan norra mot Sundsvall. Då kom första förlusten. Matchen på lördagen i Brandcode Center slutade 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar. Förlusten var den första i serien för Lindlöven.

Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Filip Wiberg med två mål för Sundsvall

Den första perioden slutade 0–0. 14.04 in i andra perioden gjorde Sundsvall 1–0 genom Filip Wiberg på pass av Mathias Wikudd och Nils Nordh. Oliver Arle Östergren och Johannes Jämsén såg till att Lindlöven vände till ledning med 1–2.

Sundsvall kvitterade till 2–2 genom Nils Nordh med 51 sekunder kvar att spela. Sundsvalls Filip Wiberg satte den avgörande straffen för hemmalaget.

I tabellen innebär det här att Sundsvall nu ligger på femte plats. Lindlöven leder fortfarande serien, ett poäng före Forshaga.

Söndag 26 oktober 16.00 spelar Sundsvall hemma mot Forshaga. Lindlöven möter Vallentuna hemma i Lindehov onsdag 29 oktober 19.00.

Sundsvall–Lindlöven 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Andra perioden: 1–0 (34.04) Filip Wiberg (Mathias Wikudd, Nils Nordh).

Tredje perioden: 1–1 (44.48) Oliver Arle Östergren (Jesper Broeng), 1–2 (45.17) Johannes Jämsén (Sebastian Falk), 2–2 (59.09) Nils Nordh (Martin Arpe).

Straffar: 3–2 (65.00) Filip Wiberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Lindlöven: 4-1-0

Nästa match:

Sundsvall: Forshaga IF, hemma, 26 oktober

Lindlöven: Vallentuna Hockey, hemma, 29 oktober