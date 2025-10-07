Segersviten sprack för Grums mot BIK Karlskoga J20

Seger för BIK Karlskoga J20 med 3–2 efter förlängning

Arwid Forsman avgjorde för BIK Karlskoga J20

Andra raka segern för BIK Karlskoga J20

Grums hade fem raka segrar inför hemmamatchen i U20 region väst herr mot BIK Karlskoga J20. Då kom första förlusten. Matchen på tisdagen i Billerudhallen slutade 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1) efter förlängning. Förlusten var den första i serien för Grums.

BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson tyckte så här om matchen:

– Starkt att ta tillbaka matchen och vinna den i övertid, en svängig match med mycket utvisningar, men vi håller ihop som lag och visar bra karaktär.

Arwid Forsman blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 1.05 in i förlängningen.

Valbo J20 nästa för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 18.49 i andra perioden slog Lucas Branting till på pass av Arwid Eldh Gustavsson och reducerade åt Grums. 17.23 in i tredje perioden nätade Grums Lucas Branting återigen framspelad av Linus Högström Nordhammer och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget BIK Karlskoga J20 blev Arwid Forsman som 1.05 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Grums har fyra vinster och en förlust och 20–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan BIK Karlskoga J20 har tre vinster och två förluster och 20–13 i målskillnad.

Lördag 11 oktober spelar Grums borta mot Orsa 12.00 och BIK Karlskoga J20 mot Valbo J20 hemma 13.00 i Nobelhallen.

Grums–BIK Karlskoga J20 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (4.50) John Larsson (Melker Karlsson, Joel Antonsson), 0–2 (15.13) Marius Knutsen (Isak Lunde-Sletten).

Andra perioden: 1–2 (38.49) Lucas Branting (Arwid Eldh Gustavsson).

Tredje perioden: 2–2 (57.23) Lucas Branting (Linus Högström Nordhammer).

Förlängning: 2–3 (61.05) Arwid Forsman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 4-1-0

BIK Karlskoga J20: 3-0-2

Nästa match:

Grums: Orsa IK, borta, 11 oktober

BIK Karlskoga J20: Valbo HC, hemma, 11 oktober