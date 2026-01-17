Segersviten sprack för Frölunda mot Malmö

Seger för Malmö med 7–4 mot Frölunda

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Lind tremålsskytt för Malmö

Frölunda hade fem raka segrar inför hemmamatchen i U18 Nationell södra herr mot Malmö. Då kom första förlusten. Matchen på lördagen i Slottsskogens ishall slutade 4–7 (0–2, 3–2, 1–3). Förlusten var den första i serien för Frölunda.

Malmö hade förlorat de senaste fyra mötena mot Frölunda inför dagens möte.

Segern var Malmös fjärde på de senaste fem matcherna.

William Lind gjorde 1–0 till gästerna Malmö efter 8.16 på passning från Jonathan Sandberg och Anton Liljenfors. Laget gjorde 0–2 genom Felix Bognäs med assist av William Lind och Noel Stenlund efter 16.22.

I andra perioden var det i stället Frölunda som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Malmö hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 16.31 genom William Lind och gick upp till 3–6 innan Frölunda svarade.

Till slut blev det 4–7 till Malmö.

William Lind gjorde tre mål för Malmö och spelade dessutom fram till ett mål.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Frölunda med 26–15 och Malmö med 29–16 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Frölunda och Malmö den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Frölunda vunnit.

På söndag 18 januari 16.00 spelar Frölunda hemma mot Rögle och Malmö borta mot Växjö.

Frölunda–Malmö 4–7 (0–2, 3–2, 1–3)

U18 Nationell södra herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 0–1 (8.16) William Lind (Jonathan Sandberg, Anton Liljenfors), 0–2 (16.22) Felix Bognäs (William Lind, Noel Stenlund).

Andra perioden: 1–2 (21.10) Gustav Gäbel (Axel Järnstedt, Wiggo Forsberg), 2–2 (32.54) Felix Selindh (Tim Mandic, Neo Eriksson), 2–3 (34.07) Ville Biveus Björk (Sigge Larsson, Jack Silvander Jarevik), 2–4 (36.35) William Lind (Oliver Andrle), 3–4 (39.29) Olle Zetterstedt (Axel Järnstedt, Wiggo Forsberg).

Tredje perioden: 3–5 (56.31) William Lind (Figo Larsson, Anton Liljenfors), 3–6 (56.46) Jonathan Sandberg, 4–6 (58.07) Tim Mandic (Neo Eriksson), 4–7 (59.18) Figo Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Frölunda: Rögle BK, hemma, 18 januari 16.00

Malmö: Växjö Lakers HC, borta, 18 januari 16.00