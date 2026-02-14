Segersviten fortsätter för Mjölby efter vinst mot Skövde HC

Seger för Mjölby med 5–0 mot Skövde HC

Mjölbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludvig Junebäck tvåmålsskytt för Mjölby

Formen är bra just nu för Mjölby. På lördagen kom fjärde raka segern i U20 Div 1 B syd vår herr, 5–0 (2–0, 1–0, 2–0), på bortaplan mot Skövde HC. Det innebär att Skövde HC åkte på fjärde raka förlusten.

Anton Nyqvist gjorde avgörande målet

Anton Nyqvist gjorde 1–0 till Mjölby efter 6.31. 0–2 kom efter 6.51 när Philip Bågenklint slog till på pass av Olle Andersson och Anton Nyqvist.

Efter 11.25 i andra perioden slog Ludvig Junebäck till framspelad av Max Cedbro och Otto Björk och gjorde 0–3.

4.02 in i tredje perioden slog Noel Eriksson till på pass av Anton Epparn och ökade ledningen. Till slut kom också 0–5 genom Ludvig Junebäck efter pass från Arvid Lundell och Philip Bågenklint efter 4.47.

Med två omgångar kvar är Skövde HC på femte plats i tabellen medan Mjölby är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Mjölby med 6–2.

Skövde HC tar sig an Ulricehamns IF/Nittorps IK i nästa match hemma tisdag 17 februari 19.00. Mjölby möter samma dag 19.20 Tranås borta.

Skövde HC–Mjölby 0–5 (0–2, 0–1, 0–2)

U20 Div 1 B syd vår herr, Billingehov

Första perioden: 0–1 (6.31) Anton Nyqvist, 0–2 (6.51) Philip Bågenklint (Olle Andersson, Anton Nyqvist).

Andra perioden: 0–3 (31.25) Ludvig Junebäck (Max Cedbro, Otto Björk).

Tredje perioden: 0–4 (44.02) Noel Eriksson (Anton Epparn), 0–5 (44.47) Ludvig Junebäck (Arvid Lundell, Philip Bågenklint).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 1-0-4

Mjölby: 4-0-1

Nästa match:

Skövde HC: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 17 februari 19.00

Mjölby: Tranås AIF, borta, 17 februari 19.20