Segersviten fortsätter för Lindlöven efter vinst mot Örnsköldsvik Hockey

Lindlöven-seger med 5–3 mot Örnsköldsvik Hockey

Lindlövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Oliver Arle Östergren avgjorde för Lindlöven

På söndagen kom fjärde raka segern i hockeyettan norra för Lindlöven. Det blev 5–3 (1–1, 2–1, 2–1) borta mot Örnsköldsvik Hockey. Det innebär att Örnsköldsvik Hockey åkte på fjärde raka förlusten.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Lindlöven, som nu har fem raka segrar.

Örnsköldsvik Hockey–Lindlöven – mål för mål

Örnsköldsvik Hockey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 18 sekunder slog Tobias Oskarsson till assisterad av Vilmer Grundström och William Falkenhäll.

Efter 17.17 kvitterade Lindlöven när Lukas Johansson fick träff framspelad av Olle Hilmersson och Elias Holmberg.

Örnsköldsvik Hockey gjorde 2–1 genom Marcus Schill efter 1.35 i andra perioden.

Amill Andersson och Isak Jonsson låg sen bakom vändningen till 2–3 för Lindlöven.

Efter 27 sekunder i tredje perioden gjorde Lindlöven 2–4 genom Oliver Arle Östergren.

Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till 3–4 genom Carl Jacobson med 4.55 kvar att spela av perioden.

Lindlöven kunde dock avgöra till 3–5 med 54 sekunder kvar av matchen genom Sebastian Falk.

Nästa motstånd för Örnsköldsvik Hockey är Hudiksvall. Lagen möts söndag 7 december 16.00 i Skyttishallen. Lindlöven tar sig an Strömsbro hemma onsdag 3 december 19.00.

Örnsköldsvik Hockey–Lindlöven 3–5 (1–1, 1–2, 1–2)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (0.18) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, William Falkenhäll), 1–1 (17.17) Lukas Johansson (Olle Hilmersson, Elias Holmberg).

Andra perioden: 2–1 (21.35) Marcus Schill (Charlie Krånglin, Mikko Kärjä), 2–2 (23.53) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Johannes Jämsén), 2–3 (37.13) Amill Andersson (Olle Hilmersson, Jesper Broeng).

Tredje perioden: 2–4 (40.27) Oliver Arle Östergren, 3–4 (55.05) Carl Jacobson (Linus Håkansson), 3–5 (59.06) Sebastian Falk (Isak Jonsson, Hannes Wenell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 1-0-4

Lindlöven: 4-0-1

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Hudiksvalls HC, hemma, 7 december

Lindlöven: Strömsbro IF, hemma, 3 december