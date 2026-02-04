Segerraden förlängd för Toronto – besegrade Edmonton

Toronto vann med 5–2 mot Edmonton

Matias Maccelli med två mål för Toronto

John Tavares matchvinnare för Toronto

2–5 (0–0, 1–2, 1–3) blev resultatet när Edmonton och Toronto möttes i Rogers Place på onsdagen. I och med detta har Toronto tre raka segrar i NHL och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Torontos Matias Maccelli tvåmålsskytt

Första perioden blev mållös.

Efter 7.12 i andra perioden gjorde Toronto 0–1 genom Matias Maccelli.

Edmonton kvitterade till 1–1 genom Jake Walman efter 11.09 av perioden.

Toronto tog ledningen på nytt genom Matthew Knies efter 11.18.

Edmonton kvitterade till 2–2 genom Kasperi Kapanen i början av tredje perioden i tredje perioden.

Toronto stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5 på bara 9.40. Toronto tog därmed en klar seger.

Lagens första möte för säsongen vann Edmonton med 6–3.

Torsdag 5 februari 04.00 spelar Edmonton borta mot Calgary. Toronto möter Tampa Bay borta i Benchmark International Arena torsdag 26 februari 01.30.

Edmonton–Toronto 2–5 (0–0, 1–2, 1–3)

NHL, Rogers Place

Andra perioden: 0–1 (27.12) Matias Maccelli (Jake McCabe), 1–1 (31.09) Jake Walman (Joshua Samanski, Jack Roslovic), 1–2 (31.18) Matthew Knies (Nicolas Roy).

Tredje perioden: 2–2 (44.27) Kasperi Kapanen (Vasilij Podkolzin, Ty Emberson), 2–3 (47.42) John Tavares (William Nylander, Matthew Knies), 2–4 (48.13) Matias Maccelli (Max Domi, Oliver Ekman Larsson), 2–5 (57.22) Bobby McMann (Auston Matthews).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Toronto: 3-0-2

Nästa match:

Edmonton: Calgary Flames, borta, 5 februari 04.00

Toronto: Tampa Bay Lightning, borta, 26 februari 01.30