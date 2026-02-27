Prenumerera

Logga in

Segerraden förlängd för AIK – besegrade SSK

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

3–1 (1–0, 1–1, 1–0) blev resultatet när AIK och SSK möttes på Hovet på fredagen. I och med detta har AIK tre raka segrar i hockeyallsvenskan och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Vimmerby nästa för AIK

AIK tog ledningen efter 10.04 genom Christoffer Björk med assist av Oskar Magnusson och Christopher Bengtsson.

Efter 14.19 i andra perioden slog Lucas Lagerberg till och gjorde 2–0. SSK:s Sebastian Dyk gjorde 2–1 efter 15.41 på pass av Jonas Ahnelöv och Felix Öhrqvist.

4.55 in i tredje perioden satte Oliver Tärnström pucken och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

AIK tar sig an Vimmerby i nästa match borta söndag 1 mars 16.30. SSK möter samma dag 14.00 Östersunds IK hemma.

AIK–SSK 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (10.04) Christoffer Björk (Oskar Magnusson, Christopher Bengtsson).

Andra perioden: 2–0 (34.19) Lucas Lagerberg, 2–1 (35.41) Sebastian Dyk (Jonas Ahnelöv, Felix Öhrqvist).

Tredje perioden: 3–1 (44.55) Oliver Tärnström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

SSK: 2-0-3

Nästa match:

AIK: Vimmerby HC, borta, 1 mars 16.30

SSK: Östersunds IK, hemma, 1 mars 14.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen