Seger på straffar för Vegas hemma mot Chicago

Vegas vann till slut en jämn match mot Chicago i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Vegas var starkare och vann med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0).

Vegas–Chicago – mål för mål

Ivan Barbasjev gjorde 1–0 till Vegas efter bara 32 sekunder efter förarbete från Braeden Bowman och Shea Theodore.

Chicago kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.25 i första perioden genom Oliver Moore efter förarbete av Tyler Bertuzzi och Frank Nazar.

Chicago gjorde också 1–2 efter 11.22 i andra perioden när Tyler Bertuzzi fick träff.

Vegas Ben Hutton gjorde 2–2 efter 17.12 framspelad av Mark Stone.

4.43 in i tredje perioden nätade Chicagos Connor Bedard på pass av André Burakovsky och Ryan Greene och gav laget ledningen.

17.26 in i perioden slog Braeden Bowman till framspelad av Shea Theodore och Ivan Barbasjev och kvitterade.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Vegas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Chicagos elfte uddamålsförlust.

För Vegas gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Pacific division medan Chicago är på fjärde plats i Central division.

Vegas tar sig an New Jersey i nästa match borta lördag 6 december 01.00. Chicago möter Los Angeles borta fredag 5 december 04.00.

Vegas–Chicago 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (0.32) Ivan Barbasjev (Braeden Bowman, Shea Theodore), 1–1 (1.25) Oliver Moore (Tyler Bertuzzi, Frank Nazar).

Andra perioden: 1–2 (31.22) Tyler Bertuzzi, 2–2 (37.12) Ben Hutton (Mark Stone).

Tredje perioden: 2–3 (44.43) Connor Bedard (André Burakovsky, Ryan Greene), 3–3 (57.26) Braeden Bowman (Shea Theodore, Ivan Barbasjev).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

Chicago: 1-2-2

Nästa match:

Vegas: New Jersey Devils, borta, 6 december

Chicago: Los Angeles Kings, borta, 5 december