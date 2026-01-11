Seger på straffar för Tumba borta mot SDE

Tumba-seger med 4–3 efter straffar

Tumbas Theo Ivarsson tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Tumba

Tumba vann till slut en jämn match mot SDE i U18 regional öst fortsättning vår. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0). Theo Ivarsson blev hjälte i straffläggningen.

Theo Ivarsson gjorde två mål för Tumba

Emmanuel Mouillé gav SDE ledningen efter fem minuters spel efter förarbete från Oskar Lundsten. 2–0 kom efter 18.44 genom Ludvig Råsten efter förarbete av Maximilian Forsberg.

Tumba reducerade dock till 2–1 genom Theo Ivarsson tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 10.03 gjorde SDE 3–1 genom Melker Kastevik.

Tumba gjorde 3–2 genom Yoshi Laurin efter 19.38 av perioden.

13.45 in i tredje perioden nätade Tumbas Oliver Johansson på pass av Theo Ivarsson och Liam Westergren och kvitterade.

Tumbas Theo Ivarsson satte den avgörande straffen för gästerna.

Tumbas Theo Ivarsson stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för SDE med 4–3.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari i Ishuset.

SDE tar sig an Brinken i nästa match borta torsdag 15 januari 20.10. Tumba möter samma dag 19.45 Viggbyholm hemma.

SDE–Tumba 3–4 (2–0, 1–2, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Första perioden: 1–0 (5.54) Emmanuel Mouillé (Oskar Lundsten), 2–0 (18.44) Ludvig Råsten (Maximilian Forsberg).

Andra perioden: 2–1 (21.08) Theo Ivarsson, 3–1 (30.03) Melker Kastevik (Ludvig Råsten, Elton Mannerhill), 3–2 (39.38) Yoshi Laurin (Oliver Johansson).

Tredje perioden: 3–3 (53.45) Oliver Johansson (Theo Ivarsson, Liam Westergren).

Straffar: 3–4 (65.00) Theo Ivarsson.

Nästa match:

SDE: Brinkens IF, borta, 15 januari 20.10

Tumba: Viggbyholms IK, hemma, 15 januari 19.45