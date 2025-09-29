Seger på straffar för Nybro borta mot AIK

Nybro segrade – 4–3 efter straffar

Oscar Nordin avgjorde för Nybro

Andra raka segern för Nybro

Nybro vann till slut en jämn match mot AIK i hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0). Oscar Nordin blev hjälte i straffläggningen.

AIK–Nybro – mål för mål

Första perioden var jämn. AIK inledde bäst och tog ledningen genom Scott Pooley efter 9.32, men Nybro kvitterade genom Måns Krämer bara två minuter senare. Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 2–2 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Inget av lagen lyckades göra mål i förlängningen.

Det här var Nybros andra uddamålsseger.

För AIK gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Nybro är på femte plats.

AIK möter Oskarshamn i nästa match hemma onsdag 1 oktober 19.00. Nybro möter samma dag Björklöven borta.

AIK–Nybro 3–4 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (9.32) Scott Pooley (Daniel Ljungman, John Dahlström), 1–1 (11.36) Måns Krämer (Hampus Eriksson, Joachim Rohdin).

Andra perioden: 2–1 (30.41) Alfred Barklund (Scott Pooley, William Pethrus), 2–2 (33.09) Joachim Rohdin (Hugo Gabrielson, Miikka Pitkänen), 2–3 (37.27) Juho Liuksiala (Oscar Nordin), 3–3 (38.21) Oskar Magnusson (Christoffer Bengtsson, Alfred Barklund).

Nästa match:

AIK: IK Oskarshamn, hemma, 1 oktober

Nybro: IF Björklöven, borta, 1 oktober